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八卦山廢校玩碟仙「2昏迷1發瘋」！白目亂問慘成殘廢…每年都要付出代價

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▲▼網友分享在八卦山廢棄學校玩碟仙的故事。（圖／翻攝臉書）

▲網友分享在八卦山廢棄學校玩碟仙的故事。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友透露朋友在彰化縣八卦山一所廢校玩碟仙，因為白目問了女鬼「妳怎麼死的」，結果引發後續一連串的意外發生，最終回終於公布了。這位網友透露，當時在現場玩碟仙的人「1殘廢、1重度憂鬱症」，還有1位至今仍會自言自語，以自身經驗沈痛的呼籲千萬不要輕易嘗試「碟仙」。


網友在臉書私密社團靈異公社發文透露玩碟仙的最後結局，他說後來城隍爺找來女鬼、太子爺以及濟公(其中2位朋友的守護神)談判，女鬼見狀直接對眾神嗆聲「你們也知道我的能耐，我就是要他們的命
你們這些神明，又能奈我何？」

這時城隍爺就說眾生平等，這些年輕人不懂事一時冒犯，是他們的不對，但不應該取人性命，提出如果這些人每年農曆七月前往祭拜、並念經迴向，是否可以接受不取他們性命。

▲▼網友透露八卦山玩碟仙的下場。（圖／翻攝靈異公社）

▲網友透露八卦山玩碟仙的下場。（圖／翻攝靈異公社）

女鬼聽完沈默不語，思考半刻後同意，並警告「如果有人沒做到，我還是一樣會取命」、「觸犯因果，我也沒關係！」

城隍爺則透露有太子爺、濟公作證，絕對沒有絲毫反悔之意。這也讓這些冒犯女鬼的年輕人，至今每到農曆七月就會前往當地祭拜，並念經唸到鬼月結束。

網友透露，他們這些玩碟仙的朋友「有人車禍殘廢」、「有人驚嚇過度罹患重度憂鬱症」，另一位女性友人雖然沒發生意外，但至今仍常六神無主、自言自語。

網友沈痛呼籲，千萬不要隨意嘗試，丟了小命再來後悔也已經來不及。

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