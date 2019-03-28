看著爸爸把手撥掉…少年玩手機被唸跳樓不治　父慟：辛苦養大卻親眼看你往下墬

▲殯葬業者分享一段白髮人送黑髮人的經歷。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2018年5月台北市一位小五生因媽媽沒收手機，讓小五生一氣之下跳樓尋短，引起社會對於小孩的抗壓性討論。一位殯葬業者在臉書發文透露在醫院看到「白髮人送黑髮人」的情況，讓許多網友都為之鼻酸。

臉書私密社團靈異公社網友發文「也不知道為什麼，前一陣子，從急診室換床，接下安靈室的，都是跳樓自殺的」。文中透露有次接到一具年輕大體，因頭蓋骨破裂、四肢斷裂傷重不治，他準備將大體移至往生室時，看到死者爸爸趴在床邊手抓著頭髮大喊。

網友透露，爸爸在床邊喊著「我只是叫你早點休息、睡覺，不要一直玩手機，不要一直玩，你明天還要上課。我才講你幾句，你就跑去窗戶旁打開往下跳.…爸爸衝過去窗口拉住你的手，你看著爸爸，把爸爸的手撥掉。爸爸辛苦養你這麼大…我親眼看著你往樓下墬…」。

這段白髮人送黑髮人的情景讓原PO也相當不捨，等大體移到安靈室後把屍袋拉開，跟爸爸說「你看，你說的弟弟都聽到了！弟弟也哭了！祂都聽到了，你不要再說祂了…」

這段經歷讓許多網友都落淚，留言說「撥開爸爸的手往下墜落……爸爸應該很難釋懷」、「現在小孩都經不起唸..」、「唉~這是爸爸一輩子的痛」、「對爸爸的打擊真的是一輩子都無法忘懷，真的很不懂事的孩子~」。

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