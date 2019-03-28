騎快車趕路！「香火袋」突飛來纏腳　他急煞見眼前大洞超毛：媽祖救了我

▲香火袋。（示意圖／記者陳致平攝）

網搜小組／綜合報導

年少輕狂不懂事，還好有神明默默守護！一位網友日前在臉書上分享被媽祖眷顧的經驗，他表示年輕時自己很愛騎快車，在某個下著雨的夜晚，騎到一半突然有一個「香火袋」飛過來纏住他的腳，讓他因此停下來查看；沒想到準備繼續上路時，才發現機車前方竟有個大洞，若他沒有停下來，後果將不堪設想，從那之後他也對鬼神抱持著敬畏之心。

一名男網友在臉書「靈異公社」中分享一個十幾年前被媽祖救起的故事，他表示自己年輕的時候很愛騎快車，當時安全帽也不普及，萬一摔車很容易發生重大傷害。某天夜裡他騎著車回家，天空還下著毛毛雨，「在騎一段有在道路施工的路上，我依舊速度不減，不知騎了多久，突然有東西飛到我的腳踝那！」

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原po感覺到有東西纏著，便停下車查看，才發現是一個「紅色香火袋」，而且還纏了他的腳兩圈，上面也可見「天上聖母」字樣，不過他並沒有多想，把東西放到置物箱後就準備繼續趕路。「因為一路上騎來，又下雨，視線不是很好，這條路的路燈也不太亮。」他想說車子有停下來，就順便看一下路況。

▲騎車示意圖，與本文當事人無關。（圖／pixabay）

沒想到一看之後他頓時全身汗毛都豎起來，「我的機車前，竟然是一個因道路施工挖的大洞，也沒放什麼三角錐、告示牌，或是拿大鐵板蓋著等等！夭壽！」等到心情平復一些後，他才驚覺應該是冥冥之中有媽祖在保佑他，如果不是這個香火袋讓他停下機車，他早就掉到大洞裡了。經過這次經驗也讓他相信「有拜有保庇」，無論世上有沒有鬼神，還是保持一個「不迷信的修心信仰」比較好。

網友看完紛紛表示很驚險，也要原po記得去還願道謝，「記得去拜拜感謝喔」、「聖母娘娘保佑你～～真好」、「安全第一啊」、「這個是目前看到最神奇的」。

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