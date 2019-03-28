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「夢到爺爺幫我蓋被子」　孫女被伯母搖醒一聽消息淚：原來是和我道別

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▲▼電話,中年男,父親,爺爺,老年,機車,雙載（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO說，「當我在夢裡想要問爺爺怎麼回來了時，伯母搖醒了我，說醫院通知爺爺走了。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「原來爺爺是來跟我們道別的…」一名女網友分享和阿公的故事，「現在想起來還是紅了眼眶，就連離開還是放不下我們。」也有人想起過世外婆，「外婆很開心笑著（還帶著小跳躍的腳步）跟我說：她很開心，她要走了。然後我就驚醒，接到媽媽打來說外婆走了。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，2018年，在爺爺要過世的那個夜晚，伯父、伯母回來鄉下，「我把房間讓給他們，卻忘了另外一間房間沒棉被，心想爺爺在加護病房，先暫時拿爺爺的被子好了，不然晚了也不好意思去敲門。」

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原PO表示，整理梳洗完躺平都凌晨0時多了，就當快睡著時，聽見伯父伯母房間傳來咳嗽聲，心想這對夫妻怎麼輪流咳嗽，但她真的太累就睡著了，「在夢裡，爺爺來幫我蓋被子，就像我小時候一樣總怕我們踢被子！」

▼許多網友都分享和阿公、阿嬤的感人故事。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

「當我在夢裡想要問爺爺怎麼回來了時」，原PO寫道，「伯母搖醒了我，說醫院通知爺爺走了。當下心想爺爺不是回來了，還來幫我蓋被子嗎？到醫院後，眼淚一直不停掉，原來爺爺是來跟我們道別的。」她回覆網友留言說，「現在想起來還是紅了眼眶，就連離開還是放不下我們。」

有人表示想起阿公，「雖然已經10多年，但永遠記得那天早上，我跟阿公說我要去上學了喔，每天都會說的話…變成最後一次。之後的晚上，夢到阿公穿著很乾淨整齊來夢裡看我，夢裡的阿公身體好健康，笑笑著看著我。我們也相信阿公真的沒有病痛了，雖然難過，但是這也許是最好的結果。」

也有人說想起外婆，「外婆過世前一晚，我夢見她來找我，場景是個有天使雕像的花園，外婆很開心笑著（還帶著小跳躍的腳步）跟我說：她很開心，她要走了。然後我就驚醒，接到媽媽打來說外婆走了。後來去掃墓時發現，那個地方竟然和夢裡場景一模一樣（天使雕像和墓碑花園），我嚇一跳。後來聽母親說，那是外婆自己在生病後就看好的地方。」

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