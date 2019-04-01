「糖朝」港式飲茶退出東區！轉戰微風南京...房仲揭關鍵原因

▲「糖朝」宣布退出東區。（圖／翻攝自糖朝臉書粉專）

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繼江浙菜老店永福樓歇業後，在台北東區經營16年的「糖朝」港式飲茶集團近日也在臉書貼文表示，因為店面租約到期，統領旗艦店服務至3月31日為止，4月起營業地點將遷移至「微風南京店」。有房仲業者就點出關鍵原因並表示，新址因為改採「包底抽成」，換算成租金絕對比東區便宜。

根據《中央社》報導，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，在統領百貨2樓的糖朝，店面租金1樓每月每坪約新台幣2萬元，2樓每坪約6千，但因營業面積大，每月租金約300多萬元，以現在東區的逛街人潮難以支撐這樣的店租。

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▲「糖朝」已在台北東區經營16年。（圖／翻攝自糖朝【台灣】粉絲專頁）

徐佳馨還說，糖朝搬至微風南京後，將採包底抽成制，一般行情做1千元營業額抽17%，並非單純的算店租，但與店面租金合計下來，每月租金顯然比原址要低很多，東區人潮不如以往且微風南京店的生意較佳，原本行銷不夠積極的糖朝搬到擅於行銷的微風，加上百貨公司的人潮，客源肯定比較多。

▲糖朝因店面租約到期，統領旗艦店服務至3月31日為止。（圖／翻攝糖朝臉書專頁）

糖朝餐飲集團於1991年創立於香港，2004年在台設立據點，集團近日在臉書貼文表示，因為店面租約到期，統領旗艦店服務至3月31日為止，營業地點將遷移至微風南京店。搬遷貼文PO出後，許多網友都感概表示，「連糖朝都搬...」、「昨天經過最後一天QQ」、「約吃一頓吧！」、「好慘！」。

台北東區近年可說是空租狀況嚴重，近期撤離東區的名店包括SUPERDRY、Swatch、Forever21、漢堡王以及永福樓，如今在東區營業16年的「糖朝」港式飲茶餐廳也跟上了撤離腳步。