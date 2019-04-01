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4大場所內用禁塑膠吸管政策挨批變來變去　環保署承諾4月底定案

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▲▼塑膠吸管,塑膠杯,環保,限塑。（圖／記者姜國輝攝）

▲環保署預計今年7月起將全面禁止4大場所提供內用民眾使用一次性塑膠吸管。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

環保署預計今年7月起將全面禁止4大場所提供內用民眾使用一次性塑膠吸管，今（1日）環保署長張子敬到立院社會福利及衛生環境委員會進行報告，有立委質疑環署政策變來變去。張子敬強調，最終版本，預計4月底會敲定。

環署推動限用一次性塑膠吸管政策，7月起包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，違者可被開罰1200至6000元。針對過去引發爭議部分，環保署訂定新的「遊戲規則」，包含消費者外帶卻在場內使用，則屬「非屬內食餐飲」，再次引發環團質疑。

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中 勞動部長許銘春 環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保署長張子敬面對立委質疑強調，預計政策4月底會敲定。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委王育敏今天質疑，塑膠吸管政策一變再變，要求張子敬給出明確拍板期限。張子敬回應，塑膠吸管還沒牽涉到政策改變問題，現階段都只是「預告」，接下來還需要聽聽大眾意見。

張子敬舉例，若消費者購物時說要外帶，最後還是拿了吸管改內用，是不是要罰？開罰對象要找誰？等問題都還要討論，且也有聲音認為這樣會很混亂，因此相關做法，要等最近所有公聽會辦完再來進一步討論解決，預計4月底會敲定最終版本。

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關鍵字：環保署,張子敬,一次性塑膠吸管,王立敏,餐飲

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