別怕吃下蔬果農藥殘留！一張圖教你秒懂怎麼洗最安心

▲梨去皮食用前，也要先以流動水清洗。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

蔬菜、水果有農藥殘留最怕洗不乾淨還吃下肚，農委會藥毒所為讓民眾了解清洗、去蒂頭、去皮、去殼等經常操作的簡易食前處理方式對蔬果農藥殘留的去除效果，近3年執行食前處理對農藥殘留影響的相關測試，結果顯示，每一種蔬果在清洗1分鐘後，去除率最低40%，最高則有90以上。

藥毒所表示，分析儀器精密度的提升及檢驗技術的進步，讓農作物上殘留的微量農藥無所遁形，依據衛生福利部公告的檢驗方法執行蔬果農藥殘留檢驗，皆以未經清洗、帶皮或帶殼的蔬果作物進行檢驗。

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▲小葉菜類清洗原則，於流動水中攤開葉面浸洗後再截切。（圖／農委會提供）

這份檢驗結果顯示，鳳梨、柑橘及荔枝經去皮、去殼處理後，農藥殘留的去除率為40-100%；草莓經清洗和去除蒂頭後，去除率達47-92%；高麗菜剝除2至3片外葉後，去除率達90%以上；豇豆、小黃瓜、青江菜、甜椒等蔬菜清洗1分鐘後，農藥殘留的去除率分別為43-70%、28-93%、75-85%、80%以上。

藥毒所教導大家，清洗蔬果方面，建議用流動的清水浸洗或沖洗即可，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更不要用蔬果清潔劑。食前處理的原則是先清洗再去皮、去蒂頭和截切，避免蔬果表面殘留農藥由切口處滲入組織內。

▲葡萄清洗時，先連梗剪下果實，再以流動水清洗。（圖／農委會提供）

小葉菜類如小白菜，則可在流動水中攤開葉面浸洗後再截切。藥毒所說明，包葉菜類如甘藍（高麗菜），由於農藥大多殘留在外葉，先剝除2至3片外葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可；果菜類如番茄、甜椒，表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗後，再去蒂頭和截切；豆菜類如豌豆，先以流動水浸洗後，再剝除頭尾及老絲；小漿果類如葡萄，清洗前先連梗剪下果實，再以流動水清洗；梨果類如梨，先以流動水清洗果皮後，再去皮食用。

▲各種蔬果食前處理對農藥殘留的去除達成率。（圖／農委會提供）

藥毒所強調，合法及合理使用農藥能幫助農作物抵抗病蟲危害，以提供消費大眾多樣豐富的農產品，尤其選購當季、擁有標章或可溯源蔬果，並正確清洗，就能吃的安心又健康。