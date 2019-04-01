想看韓國瑜拚的外銷明細！陳吉仲：沒農委會協助訂單不易達成

▲農委會主委陳吉仲表示，希望韓國瑜拚來的外銷訂單，能讓農委會知道並幫忙。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜日前提到芭樂價格下跌，農委會主委陳吉仲今（1日）指出，所有農產品產銷有任何問題，都是中央跟地方要共同去解決，農委會不會把問題只拋給韓國瑜，明（2日）就會直接到高雄。陳吉仲也喊話，希望韓國瑜能提供拚來的外銷訂單明細，讓農委會協助，共同達成目標。

陳吉仲表示，產銷、農民團體等問題，中央跟地方都要去解決，農委會不會把問題拋給地方，像芭樂問題也不會拋給韓國瑜，明天會直接到高雄。陳吉仲認為，所有措施包括加工、國內促銷及外銷等，只要全部拉出去後，預計芭樂價格就會開始回穩上升。

請繼續往下閱讀...

▲外界質疑農委會想看韓國瑜拚來的外銷訂單是要找碴，陳吉仲強調是要幫忙。（圖／記者洪靖宜攝）

對於韓國瑜拚外銷訂單，陳吉仲說，希望外銷明細可以讓農委會知道，因為這部分包含用藥規定、農民生產管理等問題，高雄市政府不管合約協議還是MOU若可以同時讓農委會知道，才有辦法將這些合約及協議具體落實，否則很難出去，尤其萬一價格波動 ，造成貨源無法穩定供貨，會傷害到外銷市場通路。陳吉仲強調，農委會很樂意協助這樣的訂單。

有媒體問，韓國瑜外銷訂單拿的其實是賣台合約，現在農委外想要看明細是否要從中找碴？陳吉仲強調，農產品要外銷是中央、地方要一起合作，包括用藥檢定等農委會都要幫忙，至於是不是政治訂單？外界可以很清楚判斷，農委會沒針對訂單找碴，反而要協助，「沒農委會協助，這些訂單不容易達成目標。」