民眾認初選才是真民主　本土社團：盼透過初選推出最強候選人

▲賴清德日前宣布參加民進黨黨內總統初選，為台灣政壇投下震撼彈。（圖／資料照，記者郭世賢攝）

政治中心／綜合報導

賴清德日前宣布參加民進黨黨內總統初選，成為第一位挑戰現任總統的黨內人士，為台灣政壇投下震撼彈。消息一出意見兩極，有人認為是破壞團結，也有人認為以賴清德人氣，可以重燃民進黨希望。有本土社團發表聲明，希望民進黨能透過初選推出最強候選人，打贏2020選戰。

根據台灣制憲基金會所作的民調顯示，有64.6%的民眾認為民進黨應該依照初選機制，提名民調較高者作為總統候選人，也有73.3%的民眾認為初選才能真正展現民主價值。

本土社團舉過往的案例，2012年蔡英文由黨內初選失利的蘇貞昌擔任競選總幹事，挑戰連任的馬英九總統失利，而去年民進黨嘉義縣長黨內初選殺到見骨，最後還是守住政權，顯見黨內團結初選都不一定能繼續執政，何況是分裂。

而民進黨內也出現另一種聲音，副總統只是備位元首，好的副總統人選可以為整體選情加分，但不會成為勝選的要素，如果賴清德成為副手都能幫助勝選，何不直接拉高層次，由他擔任總統候選人。

民進黨內人士表示，民主進步黨是台灣第一個民主政黨，過往也藉由初選機制培養出許多優秀的候選人，能通過初選代表具備一定的民意基礎，也是打贏2020選戰的最佳人選。