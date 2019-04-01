「統獨不是假議題」　賴清德：我不是中國最喜歡的人選

▲前行政院長賴清德。（圖／記者郭世賢攝）



記者陶本和／台北報導

由於高雄市長韓國瑜重申，目前為止2020總統選舉都不在他的考量之內。前行政院長賴清德1日上網路節目訪問時表示，聽到這消息難掩失望，希望未來有機會跟他聊聊武俠小說；而兩岸議題上，他強調統獨不是假議題，而是台灣生死大事，且坦言「我應該不是中國最喜歡的一個人選」。

賴清德受訪時，對於韓國瑜不選總統，坦言的確難掩失望，可是後來發現，他講的話不是針對要不要選2020，最後要不要選總統，還是要韓國瑜自己出來說明才算。

賴清德表示，韓國瑜很不簡單，在短時間裡掀起風潮，且高票當選高雄市長，當選之後也有很多人支持，之前在台南市立委補選時，韓國瑜輔選都會吸引上萬人簇擁，可以看到人民真心支持。

在兩岸議題上，賴清德表示，台灣只有先團結才有可能解決兩岸問題，各政黨只有應該以台灣利益作為最大公約數，固然有不同主張，但藍綠之間也有相同的地方，否則久而久之，台灣、政黨都會失去機會。

賴清德強調，統獨當然不是假議題，因為中國國家主席習近平已經開始規劃一國兩制、啟動併吞台灣的進程，這是台灣的「生死大事」不應輕忽。他也坦言，「我可以坦白講，我應該不是中國最喜歡的一個人選。」