正面對決蔡英文　賴清德：參選2020總統不是「打假球」

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德1日接受網路媒體訪問時表示，自己投入2020總統黨內初選，並不是「打假球」，初選期間如果不選邊站、派系休兵，好好表達意見，可以建立典範級的初選制度。

賴清德受訪時強調，過去在爭取台南市長連任時，有「5不」策略，不設競總、不插旗、不立看板、不用宣傳車、不辦造勢活動，而是以政績尋求市民的支持，因此這次參加民進黨總統初選也比照辦理。

賴清德表示，可以理解部分黨公職擔憂初選使民進黨分裂、影響團結，在過去黨內初選也曾發生這樣的情形，但凡事總要有第一次，希望藉此建立典範級的初選制度。

他說，如果這次初選期間，黨公職不要選邊站、派系休兵、不地方動員，參選人利用初選平台好好表達意見，如果民進黨可以做到，那麼國人也會感動的，「現在網路上網軍的攻擊，多少會造成影響，但他相信更廣大的民眾才是決定初選勝敗的力量。」

在兩岸與統獨議題上，賴清德表示，1991年的「台獨黨綱」，1999年時民進黨已提出「台灣前途決議文」，內容指台灣已經是個獨立的國家，名字叫做中華民國，與中國互不隸屬，且台灣的未來要由2千3百萬人民一起決定。

賴清德重申，自己是「務實的台獨工作者」，就是反映在決議文上，以及要發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣，若「台獨」兩字容易引起誤解，可改稱「台主」，指台灣要自己當家作主、捍衛台灣的民主。

「我應該不會是中國最喜歡的總統人選」。賴清德說，因他務實主張捍衛台灣的民主，台灣有自己生存的權利，因此對方來併吞就是侵略，和他黨不同之處在於，他黨主張在一個中國架構下，要求中華民國生存的空間。