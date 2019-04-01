韓國瑜可能不選總統？　賴清德：難掩失望

▲前行政院長賴清德舉行新書發表會 。（圖／取自賴清德臉書直播影片）



記者陶本和／台北報導

行政院前院長賴清德1日接受網路媒體訪問時，談到高雄市長韓國瑜可能不選總統了，坦言自己難掩失望，但當他看了一下內文，發現他似乎不是針對2020在回答，最後可能還是要韓國瑜自己出來說明才會算。

在解決藍綠惡鬥的問題上，賴清德表示，如果他有機會帶領台灣，一定盡最大力量去團結台灣內部，一定要先團結，才能解決兩岸問題，中國提出很多主張逼大家支持才能交流，例如九二共識，但中國國家主席習近平已經說得很清楚，其實是一國兩制。

賴清德表示，現在台灣不必急著提出主張，政黨應該要建立以國家利益為優先的政黨文化，才有最大公約數，才不會無止盡因為藍綠惡鬥把國家都犧牲掉，台灣藍綠有一些主張不同，但也有相同的地方。

賴清德指出，韓國瑜出生於眷村，主張偏向統一，但自己是出生農村，台灣是主權獨立國家，不過其實他跟韓都擔任過立委跟縣市長，應該坐下來擬定好的策略一至對外，如果不這樣的話，台灣失去機會，久而久之，台灣政黨也沒有機會了。

在統獨的議題上，賴清德指出，統獨不是假議題，台灣已是主權獨立國家，習近平的「習五點」很清楚，已經規劃統一進程，這是台灣生死大事，一定要嚴肅面對，必須謀定而後動，若一一被攻破，台灣就完蛋了。他也坦言，「我可以坦白講，我應該不是中國最喜歡的一個人選。」