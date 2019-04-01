兩岸政策協會民調／「蔡賴配」支持度最高　擊敗韓國瑜、柯文哲

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）



政治中心／綜合報導

「兩岸政策協會」1日公布「2020總統大選」民調。民調顯示，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲三人參選的情況下，由韓國瑜勝出；不過，若民進黨推出「蔡賴配」的組合，有35.7％的民眾表示支持，且勝過韓國瑜跟柯文哲。

民調顯示，若在「蔡賴配」的組合下PK韓國瑜、柯文哲，有35.7％的民眾支持蔡賴配、34.7％民眾支持韓國瑜、20.6％民眾支持柯文哲，有9％的民眾未表態。

而對於蔡賴配的組合是否得到民眾認可，有48.1％的民眾表示贊成，31.1％的民眾不贊成，其中民進黨的支持者超過7成表示贊成。

民調顯示，假定是蔡、韓、柯三人參選的狀況下，蔡英文的支持度為31.1％，韓國瑜為34.8％，柯文哲為24.6％，蔡英文落後韓國瑜的幅度由上次的5.8％縮小拉到僅有3.7％。

如果換成賴、韓、柯三人參選的狀況下，賴清德的支持度為32.1％，韓國瑜為33.2％，柯文哲為25.3％，賴清德落後韓國瑜1.1％。

兩岸政策協會秘書長王智勝表示，相對比國民黨在總統人選一直喬不定，除了黨內四顆太陽及月亮外，現在又冒出可能是由郭台銘代表國民黨參選，他認為，「唯有蔡賴合作搭檔參選，才是民進黨確保在2020時能夠繼續執政的最佳做法」。

兩岸政策協會訪問係於108年3月29~31日進行調查。成功訪問1,080位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。