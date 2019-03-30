1天灌食33公克鹽巴又阻醫急救　兄控弟「高血納弒母盜領607萬」

▲台北陳男指控弟弟每天灌食鹽巴害死母親盜領家產。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子控告弟弟和弟媳，在2017年1月到3月間，平均每天對70多歲母親灌食33公克食鹽，又阻止醫護急救，涉嫌殺害直系尊親屬罪並盜領607萬元，但士林地檢署調查認為，陳母有低血鈉情形，醫囑要多補充食鹽，且最後陳母死於肺炎，和食鹽無關，日前對弟弟和弟媳做出第2次不起訴處分。

▲被告夫妻長年負責照顧年邁多病的老母親。（示意圖／CFP）

據了解，陳家有3兄弟，老母親因為年邁多病，長年由老么弟弟和弟媳負責照顧，哥哥們則分擔外籍看護等費用。

陳母不幸在2017年3月底去世後，大哥提告指控，弟弟和弟媳涉嫌，在母親死前近3個月，以每天灌食5次、每次6.7公克，平均每天33公克的份量，餵食鹽巴毒殺母親，清查後更發現，弟弟疑在母親生病期間盜領母親存款607萬多元、還涉盜賣母親股票。

被告的弟弟和弟媳喊冤指出，2016年10月間，母親就因突然不吃東西而送醫判定是低血鈉，醫護人員囑咐他們要在菜裡多加鹽巴，他們還請護士直接告訴外籍看護要如何拿捏份量，事後才詢問得知是每次進食多加1湯匙的鹽。

▲哥哥還指控，弟弟在母親送醫後，阻止醫護施以急救。（圖為示意圖／取自免費圖Pixabay）

弟弟還拿出母親生前錄影光碟，證明是母親為了感念他們孝心和照顧之情，心甘情願把財產送給他們的，另拿出Line對話截圖，證明當初是大哥說「把媽的股票賣掉，用在他(她)自己身上」。

檢察官根據陳母就醫紀錄與死亡證明，確認醫生指示幫陳母補充食鹽，雖醫囑每天10公克，但實際餵食的是看護，無法證明被告夫妻刻意餵食過量，而陳母後來因氣喘發燒送醫急救時，被驗出高血鈉，但之後再測數值已下降，最後死於肺炎等病症，與食鹽或高血鈉無關。

▲陳母家人早已簽署放棄急救同意書，哥哥並沒有表示反對。（圖為資料照／記者洪巧藍攝）

此外，大哥早知道家人簽下母親的放棄急救同意書，卻沒有表達反對，反而向弟弟說「要有心理準備」，檢察官因此認為，無證據顯示弟弟和弟媳涉嫌殺母奪產，2018年首度做出不起訴處分後，經高檢署再議發回，士林地檢署日前再度處分不起訴。

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