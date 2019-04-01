雲端最前線／韓不選2020？後面更大咖徵召郭台銘？

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出席愛心音樂會，面對現場媒體追問2020選不選，韓國瑜以自創的旋律「堅持不考慮2020」簡單帶過。等不到韓國瑜，外界傳出國民黨轉頭徵召鴻海集團董事長郭台銘參選，韓國瑜日前受訪時沒否認，也有學者爆料，郭台銘確實有意願選總統。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，從郭台銘最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」。另一方面，民進黨總統初選形成「蔡賴對決」，前行政院長賴清德在簽書會時證實和黨內協調小組見過面，並強烈表達自己參選原因，絕不會撤退。對此議題，《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、台北市議員王欣儀、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選之爭。

▲高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘 。（圖／記者洪靖宜攝）

日前韓國瑜出席活動時，面對現場媒體追問2020選不選，韓國瑜以自創的旋律「堅持不考慮2020」簡單帶過，亦在當晚於臉書發文，「只要為了高雄好，所有難關都會一肩挑起，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」。對此，謝龍介回應，韓國瑜說「要讓世界看見高雄」與選不選總統「沒有關係」，因此他認為韓國瑜還是沒有把話說死。至於韓國瑜曾唱「堅持不考慮2020」，謝龍介表示，那是韓國瑜不想考慮，而大家要韓國瑜選總統則是「另外一回事」。他說，韓國瑜要「自己選總統」或是「輔佐別人選總統」都有可能。

外界盛傳國民黨有意徵召鴻海集團董事長郭台銘參選，加上郭台銘近日搶攻社群媒體，也有學者爆料，郭台銘確實有意願選總統。謝龍介表示，從郭台銘最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」。對此，郭台銘在臉書發文表示，「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼博不容易，大家一起做實事。」引發網友熱議，紛紛留言：「期待您出來救台灣，選總統吧！」

▼前行政院長賴清德。（圖／記者林悅攝）

另一方面，民進黨總統初選形成「蔡賴對決」，日前前行政院長賴清德到台南舉辦新書發表會時，證實和黨內協調小組見過面，並強烈表達自己參選原因，絕不會撤退。賴清德也表示，他希望民進黨總統初選是一場君子之爭，透過這場君子之爭，有機會獲得國人支持他「接棒」承擔使命。

對此，總統蔡英文也在臉書回應說，「我知道，大家都很關心2020的局勢，對台灣的未來，也很焦慮」，「我想先跟大家分享一件事，民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸。民進黨曾經摔落谷底，但是，因為我們團結，所以我們可以再次贏得人民的信任。」《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、台北市議員王欣儀、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選之爭。

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