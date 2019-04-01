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雲端最前線／韓不選2020？後面更大咖徵召郭台銘？

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出席愛心音樂會，面對現場媒體追問2020選不選，韓國瑜以自創的旋律「堅持不考慮2020」簡單帶過。等不到韓國瑜，外界傳出國民黨轉頭徵召鴻海集團董事長郭台銘參選，韓國瑜日前受訪時沒否認，也有學者爆料，郭台銘確實有意願選總統。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，從郭台銘最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」。另一方面，民進黨總統初選形成「蔡賴對決」，前行政院長賴清德在簽書會時證實和黨內協調小組見過面，並強烈表達自己參選原因，絕不會撤退。對此議題，《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、台北市議員王欣儀、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選之爭。

▲韓國瑜郭台銘 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘 。（圖／記者洪靖宜攝）

日前韓國瑜出席活動時，面對現場媒體追問2020選不選，韓國瑜以自創的旋律「堅持不考慮2020」簡單帶過，亦在當晚於臉書發文，「只要為了高雄好，所有難關都會一肩挑起，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」。對此，謝龍介回應，韓國瑜說「要讓世界看見高雄」與選不選總統「沒有關係」，因此他認為韓國瑜還是沒有把話說死。至於韓國瑜曾唱「堅持不考慮2020」，謝龍介表示，那是韓國瑜不想考慮，而大家要韓國瑜選總統則是「另外一回事」。他說，韓國瑜要「自己選總統」或是「輔佐別人選總統」都有可能。

外界盛傳國民黨有意徵召鴻海集團董事長郭台銘參選，加上郭台銘近日搶攻社群媒體，也有學者爆料，郭台銘確實有意願選總統。謝龍介表示，從郭台銘最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」。對此，郭台銘在臉書發文表示，「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼博不容易，大家一起做實事。」引發網友熱議，紛紛留言：「期待您出來救台灣，選總統吧！」

▼前行政院長賴清德。（圖／記者林悅攝）

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅攝）

另一方面，民進黨總統初選形成「蔡賴對決」，日前前行政院長賴清德到台南舉辦新書發表會時，證實和黨內協調小組見過面，並強烈表達自己參選原因，絕不會撤退。賴清德也表示，他希望民進黨總統初選是一場君子之爭，透過這場君子之爭，有機會獲得國人支持他「接棒」承擔使命。

對此，總統蔡英文也在臉書回應說，「我知道，大家都很關心2020的局勢，對台灣的未來，也很焦慮」，「我想先跟大家分享一件事，民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸。民進黨曾經摔落谷底，但是，因為我們團結，所以我們可以再次贏得人民的信任。」《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、台北市議員王欣儀、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選之爭。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉：2020不在計劃之內
入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚：靈魂都在發抖

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,韓國瑜,郭台銘,賴清德,蔡英文,2020

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