苦苓再戰韓國瑜　孫大千：書讀多一點就瞧不起賣菜郎

▲韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後話題不斷，知名作家苦苓多次於臉書發文砲轟，引來韓粉攻擊，他上月29日PO出「對韓國瑜的最後23個問題」，並稱韓國瑜沒有賣台，只是浮士德，為了和魔鬼做交易，不惜出賣自己的靈魂。對此，前國民黨孫大千1日表示，「書讀得多了一些，就可以這樣瞧不起賣菜郎嗎？」

孫大千在臉書發文表示，一個人的偏執比愚蠢更悲哀，愚蠢可以靠多讀一點書，來充實自己的知識，提升自己的能力，但偏執哪怕是學富五車，才高八斗，也無可救藥。

孫大千看完苦苓對韓國瑜問的「23個問題」後，認為苦苓有4個偏執：

偏執一：「韓國瑜是一個無知的人」。所以，儘管台灣的政治人物口誤或者失言的例子比比皆是，但是韓國瑜就是不行。書讀得多了一些，就可以這樣瞧不起賣菜郎嗎？

偏執二：「韓國瑜進中聯辦就是支持一國兩制」。可是，香港本來就是一國兩制，香港的一國兩制，和台灣一點關係也沒有，為什麼硬要拿香蕉和芭樂相比？如果走進中聯辦就是支持一國兩制，那麼去香港觀光算不算支持一國兩制？走進香港的政府機關辦事，算不算支持一國兩制？這樣的鬼邏輯也說的出來，書都讀到哪裡去了？

偏執三：「韓國瑜有密室交易」。所以，明明全部的會面，都有官員和議員作陪，但是只要沒有媒體朋友在，都是屬於見不得光，見不得人的嗎？搭船的時候，沒有和媒體坐在同一層，就肯定有鬼嗎？睡覺的時候，沒有和媒體住在同一個飯店，也罪大惡極嗎？這種二百五的論點也敢大剌剌地寫出來，真的不怕被人民笑掉大牙嗎？

偏執四：「韓國瑜簽的訂單都是假的」。才剛剛簽了訂單，東西都還來不及賣出去，就先唱衰說，這是一場騙局。既然對中國大陸討厭的要命，卻偏偏要裝作自己是中國大陸的農產官員一樣，對供需產銷的狀況暸若指掌，不是一件很奇怪的事嗎？難道是把自己當成了鐵板神算？還是哈利波特嗎？如果這些訂單都成真了，那麼是要去吞曲棍球？還是要去跳海呢？

最後，孫大千痛批苦苓，「就算是寫了許多暢銷書的傑出作家，也沒有必要偏執到把自己當成是萬能的上帝吧！」