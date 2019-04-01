「要韓不韓再拖會輸」　游梓翔籲國民黨：以最強人選民調選人

▲韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

為了爭取2020總統大選勝利，國民黨主席吳敦義不排除以「徵召領表」方式徵召韓國瑜參選，引起其他參選人不滿。對此，世新大學副校長、口語傳播系教授游梓翔建議，國民黨應該以「最強人選民調」協調產生人選。

游梓翔分析，民進黨初選很快會有結果，但國民黨還在拖，有人認為可以等民進黨人選產生再說，但屆時民進黨定於一尊，氣勢上揚，國民黨的拖就要拖死自己，害了台灣了。

游梓翔表示，自己之所以這麼建議，是因為國民黨一旦進入「無韓初選」，無論誰勝出，都將受「徵召懸念」纏繞，不管最後是否徵召韓國瑜，國民黨都很難團結一致。

游梓翔說，黨中央公開公正舉行的「最強人選民調」排名就是徵詢的順序，排名優先者必須在一定時間內決定是否接受徵召，如果不願意，就徵詢排名第二人選。

游梓翔認為，屆時韓市長如果排名第一，選擇接受徵召，將更有正當性，如果選擇留在高雄服務，也可全力支持排名第二人選，並協助消除「徵召懸念」。

游梓翔強調，拖只會拖垮氣勢，光焦慮解決不了問題，建議以「最強人選民調」協調產生人選，當然或許還有更好的其他提議，但無論如何，黨中央都不能再拖了，現在這齣「要韓不韓」的戲拖下去必輸無疑。