兩岸政策協會民調／逾五成民眾不滿韓國瑜「強烈支持九二共識」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

向來立場親綠的「兩岸政策協會」1日發布民調。有超過五成的民眾不同意高雄市長韓國瑜強烈支持九二共識的態度，另外也有高達59.8％的民眾認為韓國瑜未經同意拜會中聯辦的行為不適當。

根據民調顯示，民眾對於韓國瑜表示「強烈支持九二共識」之行為，有51.0％民眾認為這是代表韓國瑜向大陸表態接受「一國兩制」，而對於韓國瑜表態「強烈支持九二共識」之行為，同樣有過半50.4％的民眾表示不適當。

對於韓國瑜到香港未事先向陸委會報備，私下與「中聯辦」會面的做法，高達59.8％的民眾表示此行為不適當，僅有28.0％的民眾表示適當。

另外，對於大陸主席習近平已明確表示九二共識就是「和平統一，一國兩制」，有24.3％的民眾表示同意，63.0％表示不同意，其中有高達40.3％的民眾強烈表示非常不同意的看法。

兩岸政策協會秘書長王智勝表示，韓國瑜太輕忽台灣民眾對於所謂「一個中國的九二共識」的厭惡，「這對於韓國瑜未來競逐總統大位時，絕對會是他的一大罩門」，偏偏韓國瑜又是國民黨內最強的總統候選人，「不推韓，國民黨必敗」；「推韓，國民黨又擺脫不了『支持一國兩制』的鮮明形象。」

兩岸政策協會訪問係於108年3月29~31日進行調查。成功訪問1,080位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）