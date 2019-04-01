韓國瑜議會質詢　未抵議場先遭舉牌：愚民賣台　麥練肖話

▲韓國瑜1日將到議會接受質詢，抗議人士舉牌抗議「麥練笑話」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往大陸簽訂單返國後，將在1日前往議會接受質詢，不過人還沒進到議會，就有一名抗議人士舉著牌子來到議會大門來向韓國瑜表達抗議，這名抗議人士不但舉牌還大聲嗆：「市長不要練肖話」。

這名抗議人士約莫在八點五十分出現在高雄市議會大門，距離韓國瑜抵達時間提早40分鐘，這名抗議人士不僅手上拿著紅色抗議牌，身上也掛了一張，手上這一張就寫了「瑜公移山，瑜言亂掰，愚民賣台，天佑傻台」，而身上這一張更是寫了「禿子與中搞共識，給吃給喝給好處，到了澳門想特首，回到台灣想總統」，清楚表達自己對於韓國瑜前往大陸銷售農產品這一趟的立場意見。

▲韓國瑜1日將到議會接受質詢，抗議人士舉牌抗議「麥練笑話」 。（圖／記者吳奕靖攝）

看到這名男子出現，員警原本想要上前制止，不過這名男子說：「這是人民表達意見的地方」，所以員警只好停下腳步沒有前進，這名男子還嗆議長要不要干涉警察，要警察可以依法行政。

韓國瑜預計將會在九點半來到議會，先是要對施政進行報告，隨後將連續接受時代力量、民進黨、無黨團結以及國民黨的質詢。