　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／八里碼頭水中驚見男屍　臉浮腫無證件身分待查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼八里區大舟造船碼頭發現男浮屍，警消拉起時臉部浮腫，身上又無證件，詳細死亡原因待調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲八里區大舟造船碼頭發現男浮屍，警消拉起時臉部浮腫，身上又無證件，詳細死亡原因待調查 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區龍米路一段的大舟造船碼頭，4月1日上午8時許有民眾報案指稱，在碼頭遊艇旁看見有人溺水，在水中載浮載沉，警消獲報趕緊到場救援；消防人員穿潛水裝將人拉起，發現已經明顯死亡。

這名身穿黑色外套、牛仔褲、運動鞋的浮屍，年約50歲男子，由於身上沒有任何證件，岸上也沒有遺書，初步研判可能是落水溺斃，是否有他殺嫌疑及真正的身份，尚待警方調查。

▲▼八里區大舟造船碼頭發現男浮屍，警消拉起時臉部浮腫，身上又無證件，詳細死亡原因待調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
阿信報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」
直播／搶訂單見中聯辦官員　韓國瑜遭轟「賣台」赴議會備詢
私人飛機墜毀…身價186億女富豪喪命！警趕支援又遇車禍2死

關鍵字：八里,造船碼頭,浮屍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

影／屁孩狠咬一口！護理師手烙下「深齒痕」紅腫痛爆　恐龍家長裝沒看見

蔡英文維安警車占停私人土地　市場管理員怨「鴨霸」：民不與官鬥　

清水深夜惡火「2死3重傷」　家屬：不敢告訴老人家噩耗...

清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

快訊／八里碼頭水中驚見男屍　臉浮腫無證件身分待查

2男「10小時沒睡」停路中叫不醒　警破窗搶救…結果超傻眼

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

快訊／八里碼頭水中驚見男屍　臉浮腫無證件身分待查

2男「10小時沒睡」停路中叫不醒　警破窗搶救…結果超傻眼

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

「坐車上很悶」徵信社員工怠速中毒雙亡　兒求償571萬只拿到3.5萬

櫃姐摩鐵遇千萬董娘抓姦　人夫嚇問「衛生紙沖掉沒？」

OL喝醉倒家門口...房東弟弟起淫念撿屍！扛回家裸體一起睡

北市明星高中爆社團老師性侵學生！2年被檢舉3次　至少2人受害

台中外語補習班「ANL艾而歐語」無預警停業　女大生9萬學費全卡死

最狂外遇夫「想訂小三日」！妻拒絕反遭愛心攻擊　小三爽嗆：一人一國❤

藍寶堅尼逆向對決油罐車！車主身分曝光　是台南石灰廠老闆

放火爆小玉劈腿！　抖出他拉褲頭「私密照」調情對話曝光

被蜜蜂群狂叮螫傷！他臉上插滿蜂針　醫全拔掉…留下一堆「黑麻坑洞」

「要韓不韓再拖會輸」　游梓翔籲國民黨：以最強人選民調選人

盤點春遊補助「4/1上路縣市」！加碼方案一次看　泡湯還能抽ipad

歡慶兒童節！　4/4-4/7北市兒童免費搭北捷

解讀韓國瑜臉書PO文　謝龍介：他沒講要做滿4年

綠議員頭綁黑布條嗆韓：拒絕一國兩制　議長冷回：照相照完了，請回座

搭電影「復仇者聯盟」風潮　Hyundai Kona鋼鐵人特仕版4／18登台

日新年號通知195國漏掉台灣？　吳釗燮：日本會到外交部通報

野生潘瑋柏隔3年現身西門町！一看身旁是「大咖男神」網嗨翻

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

機車猛撞左轉轎車　騎士割破肚臟..

賓士時速160撞國道護欄　車頭..

2男停路中叫不醒　警破窗搶救超..

更多熱門

相關新聞

男謊報見浮屍　3天後自己溺死池塘

浙江一名45歲高姓男子21日報警表示，在停車場後方的池塘裡發現一具浮屍，警方趕緊去調查，所幸只是虛驚一場；沒想到詭異的事情是，3天後，又有人報警發現一具浮屍，而這次就在池塘找到了高男的屍體。

遊憩區河道見浮屍　海巡協助打撈查處

新北招商　新莊、台北港21筆土地標售

彩虹橋驚見浮屍　待確認身分中

富家女觸電落水　ABC少年驗出毒品反應

讀者迴響

發燒話題

塞班島 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

帥醫「床上超母湯」！妻淚：為何娶我

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

14℃冬天回馬槍　最冷夜第2波降雨來襲

地表最強煞車聲控！網淚：我家的只有休眠模式

今低溫14度全台有雨　北部一路下到清明連假

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒殺女友

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面