快訊／八里碼頭水中驚見男屍　臉浮腫無證件身分待查

▲八里區大舟造船碼頭發現男浮屍，警消拉起時臉部浮腫，身上又無證件，詳細死亡原因待調查 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區龍米路一段的大舟造船碼頭，4月1日上午8時許有民眾報案指稱，在碼頭遊艇旁看見有人溺水，在水中載浮載沉，警消獲報趕緊到場救援；消防人員穿潛水裝將人拉起，發現已經明顯死亡。

這名身穿黑色外套、牛仔褲、運動鞋的浮屍，年約50歲男子，由於身上沒有任何證件，岸上也沒有遺書，初步研判可能是落水溺斃，是否有他殺嫌疑及真正的身份，尚待警方調查。