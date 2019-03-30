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轉彎靠緣分！白色賓士上路「沒開後照鏡」　老司機：降低風阻係數

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真三寶！白賓士上路「沒開後照鏡」（圖／翻攝職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

▲賓士車上路沒開後照鏡，前方機車騎士則違規越線。（圖／翻攝職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

網搜小組／綜合報導

「開車都是靠感覺的，這樣才是所謂的人車合一！」馬路如虎口，三寶上路卻彷彿置生死於度外，就有網友拍下驚悚畫面，一輛白色賓士轎車根本沒把後照鏡給打開，等同「半盲」在路上搏命，讓駕駛和其他用路人陷入危險之中。

詹姓男網友27日上午在臉書社團「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」貼文，分享一張停等紅燈時拍下的照片，只見畫面正中央是一輛白色入門款賓士CLA 180，再前方還有一台機車，騎士明顯逾越停等線，直接違規壓住人行道。

請繼續往下閱讀...

乖乖遵守紅燈停、綠燈行規矩的白色轎車，仔細一看車身左側有亮點，後照鏡根本沒打開，等於完全無法照到後方來車。這一幕讓詹男看得嘆為觀止，忍不住拍照留念，「這樣你也有辦法開哦」？

文章貼上網，上千網友紛紛朝聖這極致三寶的時刻，「這些車真的很奇葩，都不看後照鏡的嗎」、「有錢買不一定會用」、「就像很多屁孩騎機車要拔鏡子的樣子」、「很正常，三寶是不看後照鏡的」、「轉彎靠的是緣份跟運氣」、「他開車一定都沒在注意周圍」、「這車這麼貴，沒有自動收折喔？」

此外，還有不少人發揮酸民創意，想出各種無厘頭理由辯解，「賓士車主忘記選配後照鏡」、「沒辦法，都是為了要降低風阻係數」、「其實高手是不用後照鏡的，只要轉個頭就好了」、「高科技配備，不用打開也看的到」、「人家中控有環景跟車側盲點，不用後照鏡了。」

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小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：賓士,三寶,危險駕駛

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