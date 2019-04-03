恆春國小學童參訪警所　興奮體驗滿載知識歡樂歸

▲屏東縣恆春國小到恆春警分局進行戶外教學，收穫滿滿。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春國小老師帶著學童們參訪恆春警分局偵查隊與建民派出所進行戶外教學，員警們熱情介紹反毒、反霸凌、165反詐騙專線、交通安全宣導暨警察裝備，學童們看見警用裝備，都想體驗，在穿戴警察裝備後個個興奮不已。

▲▼學童興奮參訪恆春警分局。

恆春國小為讓學生更瞭解維護社會治安及交通安全，與警察工作，分別於昨2日與今3日二日上午8時半至10時許，由6名學校老師帶領著101名學童分成2個梯次至恆春警分局進行戶外教學參訪課程。

警分局為讓學童們認識警察的工作，在學童們參訪學習過程兼關心居家附近的治安狀況及重視交通安全等，特別設計了介紹警用裝備，有警槍、手銬、防彈衣、指揮棒等一系列的活動，給每位學童們親自體驗。

學童們在參訪過程中吸收滿滿維護治安的知識及交通安全規則，在體驗到警察工作的辛苦外，更多的是新鮮及興奮，意猶未盡捨不得回學校。

分局分局長楊龍祥說，感謝學校能讓警方有這種機會，為學童宣導治安及交通的重要性及警察作為，相信學童們返家後，一定會幫助警方向家人強力宣導，進而達到淨化社會治安及維護交通安全的效果，讓社會變得更和樂。