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醞釀3年！河馬阿河從插畫變繪本　安哲達成心願：一直想為牠說話

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▲▼ 「阿河的眼淚」前進義大利！超有才斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版。（左圖／林佳龍臉書；右圖／記者林育綾攝）
▲ 醞釀了3年，安哲為阿河創作的繪本即將在7月出版。（左圖／林佳龍臉書；右圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2014年底「阿河的眼淚」成為全國矚目的焦點，在載運過程中重摔落地的牠，疼痛落淚，那一幕激發大眾的惻隱之心，思考對待展演動物的生命議題。當時深受到觸動的畫家安哲，從那刻起一直想為透過創作為這些動物說話，從2016年歷經3年的醞釀，期間入選義大利波隆那插畫展，進而受到國內出版社矚目，來來回回討論、修改，終於成了繪本將在7月出版！

曾演出偶像劇《妹妹》裡恐怖情人的安哲，當時初試啼聲就大獲好評，不過私下他是一位藝術家、畫家，2013年曾以《清道夫 The Dustman》入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀獎，同年作品《禮物 The Gift》在瑞士琉森Fumetto國際漫畫節榮獲新秀獎首獎，2014作品《消失的226號》也曾入選美國3x3當代插畫展。

他透露，原本自己是個對大多新聞事件沒有特別感觸的人，不過當時看了阿河的新聞，「很想為牠做些什麼，希望能為這動物說些話，讓更多人關注這個世界。」那時起「一直想為他做一本書」，可是安哲坦承，自己其實不常畫動物，也不是專業的兒童繪本作家，所以一直思考該怎麼做，直到2016年開始著手畫草稿，完成了《阿河Aho》的插畫。

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▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 安哲為河馬「阿河」事件創作的插畫，2018年入選義大利波隆那插畫展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）

很榮幸《阿河Aho》在2018年入選有「插畫界奧斯卡」之稱的義大利波隆那插畫展，也因此受到了國內出版社大塊文化的矚目，不過那時候還不是一本書，安哲說，阿河的插畫有些悲傷，在還沒有文字的狀態下都能受到肯定，跟出版社之間應該有更多的可能。

跟出版社之間討論、來來回回修改，終於完成了《阿河Aho》繪本，也即將在今年7月發行，安哲透露作品有別以往的童書閱讀形式，自己在製作過程中不會特別想要給大人看或小孩看，這是一個充滿想像力的故事，是一隻河馬和男孩在森林裡發生的事，不過「不能公布太多細節」。

他說，「以往的繪本都會直接給大家一個答案，但我不想這樣，這樣的作品已經太多了，這作品不會給你一個答案，但我希望讓大家讀到情感，不要你問我結局是什麼，它是開放的、充滿想像力的。」目前他收到每個人看完的感受不同，「有人覺得悲傷、有人覺得溫馨，所以我也很好奇之後發行，大家看完會有什麼反應。」

雖然去年入選義大利波隆那插畫展，可惜無法親自到現場領獎，今年在義大利兒童書展台灣館策展單位的推薦下，安哲很開心終於可以親自朝聖，一償宿願。

▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）

▲安哲很開心今年能前往義大利波隆那兒童書展，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2018義大利波隆那兒童書展，台灣館布展。（圖／財團法人台北書展基金會提供）

▲▼ 2018義大利波隆那兒童書展臺灣館現場。（圖／財團法人台北書展基金會提供）

▲▼ 2018義大利波隆那兒童書展，台灣館布展。（圖／財團法人台北書展基金會提供）

＊關於阿河：

阿河是一隻出生於1982年的河馬，從小被走私進口的牠，先後在不同的私人動物園被展示，牠所待的園區曾傳出對動物極不人道，死傷頻傳，後來該園倒閉後，高雄縣政府將阿河委託給台中私人的天馬牧場收容。直到2014年12月26日，牠在被載運前往牧場途中受到驚嚇，接著「重摔地面、受傷流淚」，那一幕畫面成了全國新聞矚目焦點。27日台中市農業局請來吊車協助移置阿河，途中因吊掛繩索斷裂，裝運牠的貨櫃從2公尺高摔落地面，讓牠再度受創，29日阿河被證實死亡。當時舉國上下因爲「阿河的眼淚」引發大眾對展演動物、人道對待生命議題的反思。


▲2014年12月阿河摔傷後哭了，「阿河的眼淚」成為舉國矚目焦點。(圖／東森新聞)

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