韓國瑜「堅持不考慮2020」　 詹惟中讚：聰明人做聰明決定

▲ 韓國瑜日前以唱的方式透露「堅持不考慮2020」。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

對於2020是否參選總統，高雄市長韓國瑜以唱的方式表示「堅持不考慮2020」，並在30日晚間於臉書發文，「只要為了高雄好，所有難關都會一肩挑起，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」。對此，命理師詹惟中特地在個人臉書發文大讚韓國瑜「聰明的人做聰明的決定！」

▲ 詹惟中在臉書發文大讚韓國瑜「聰明的人做聰明的決定」。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中）

韓國瑜昨天在臉書發文後，前立法院長王金平隨即在底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」。就連曾在去年11月大選前替韓國瑜辦公室看過風水的詹惟中，也在今天一早發文提到，「聰明的人做聰明的決定！留得青山在不怕沒柴燒，通通不得罪、通通都做好朋友！這才是大智慧！」

據悉，韓國瑜30日他本來要與閩南語歌手翁立友一同在一場慈善演唱會上合唱「堅持」，但他時程滿檔，馬上就要再前往內門參加一年一度的宋江陣活動，因此最後2人沒有合唱。不過當他步出會場，面對媒體再度追問2020到底「選還是不選」，韓國瑜以自創旋律唱出「堅持不考慮2020」巧妙帶過。

▲ 韓國瑜出席公益演唱會， 以自創旋律唱出「堅持不考慮2020」。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜臉書全文：

【人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負。】

如果我沒在政治人生中摔過跤，或許我會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的我來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。

我知道這些東西一段時間後都會消退，我也非常明白，自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給我一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給我韓國瑜。從以前到現在，每雙我實實在在握過的手、那些我真真切切看到的熾熱眼神，我又怎麼能忘、怎麼敢忘？我從以前就常說，我韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！

我永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？

看人挑擔不吃力，事不經歷不知難。所有的一切，我皆問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關我會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。

人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔。