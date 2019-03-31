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論柯文哲綠白分手說　中評社：韓流的關鍵是承認九二共識

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▲▼ 韓國瑜表示民進黨的團結像妖怪 。（圖／記者洪正達攝）

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者馬叔安／綜合報導

台北市長柯文者日前表示，如果白綠陣營沒有分手，2018年的「韓流」也不會這麼強，對此《中評社》指出，麼九合一選後「韓流」的延燒與擴大，則明顯與其承認九二共識為前提的兩岸政策與主張密切相關，尤其日前訪問港澳深廈取得巨大成功與其承認九二共識密切相關。

《中評社》表示，柯文哲所說「若白綠沒分手，韓流不會這麼厲害」的論斷是否成立，可以討論，而以相似的表述方式說「 若沒有九二共識，韓流不會這麼厲害」是毫無凝問的。

►►1、2個人搞垮民進黨　柯P：2018白綠沒分手韓流不會那麼厲害

《中評社》強調，近期台灣對九二共識話題討論的升溫，與韓國瑜在選前選後均毫不含糊地表示承認九二共識有最大的關係，反過來說，近幾年兩岸關係趨於複雜嚴峻，與執政的民進黨不承認九二共識有直接的關係，也是民進黨執政失敗的重要原因之一。

▲香港中聯辦王志民主任會見台灣高雄市長韓國瑜一行。（圖／翻攝自香港中聯辦網站）

▲香港中聯辦王志民主任會見台灣高雄市長韓國瑜一行。（圖／翻攝自香港中聯辦網站）

此外，國民黨中央委員、工商建設研究會歷屆會長聯誼會會長史碩仁接受《中評社》訪問時表示，韓國瑜大陸行，除了替高雄爭取大批訂單，韓也悄悄在國民黨建立「韓國瑜標準」，必須肯定韓「勇於面對」，有處理兩岸能力，這不單單是見了國台辦主任劉結一，至少韓國瑜公開場合敢講出九二共識。

為此，《中評社》指出，讓愈趨複雜嚴峻的兩岸關係出現亮點，讓藍綠政治人物看到有效處理和穩定兩岸關係的方向，以及「讓長期掌握台灣兩岸話語權的綠營政治人物的攻擊、抹黑、抹紅變得軟弱無力和無理」是討論這次韓國瑜訪陸的重要角度，「能夠如此大膽、大聲、大智地講出九二共識，能夠如此無畏、無懼、輕鬆地面對綠營的攻擊，韓國瑜確實是奇才。」

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關鍵字：韓國瑜,九二共識,史碩仁,柯文哲

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