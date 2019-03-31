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賴清德證實「見過協調小組」！蔡英文491字告白：民進黨團結就會贏

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▲▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝） 

 ▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前行政院長賴清德發言要參加民進黨內初選後，證實和黨內協調小組見過面，並強烈表達自己參選原因，絕不會撤退。對此，蔡英文也在臉書發出491字的文章說，「民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸」。

賴清德登記參選民進黨總統黨內初選，挑戰要拚連任的總統蔡英文，替政壇拋下震撼彈。行政院長蘇貞昌30日指出，將由他和總統府秘書長陳菊、民進黨總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、黨主席卓榮泰等5人組成「協調小組」約談賴清德。

賴清德因日前發表新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，30日在第2場簽書會時證實，他已和調解小組見過面敘述自己參選的原因，30日晚間也在臉書PO文說，「未來，若有機會領導台灣，我會盡全力推展各項體育活動，健全制度和環境，讓有志於投入體育運動的朋友，實踐夢想，也讓台灣體育產業能夠更好。」

對此，蔡英文也在臉書回應說，「我知道，大家都很關心2020的局勢，對台灣的未來，也很焦慮」，「我想先跟大家分享一件事，民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸。民進黨曾經摔落谷底，但是，因為我們團結，所以我們可以再次贏得人民的信任。」

蔡英文全文如下：

我知道，大家都很關心2020的局勢，對台灣的未來，也很焦慮。

我想先跟大家分享一件事，民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸。民進黨曾經摔落谷底，但是，因為我們團結，所以我們可以再次贏得人民的信任。

我上任以來，我們堅持主權、把經濟變好，做了年金改革、轉型正義、能源轉型、討黨產，還有加強社會安全網。

這七大路線，是我始終堅持不變的路線，也是民進黨執政的價值。改革會遇到什麼樣的壓力，我都可以承擔。我不怕受傷，但是台灣的主權不能受傷。七大路線的堅持，也不能倒退。

今天參加FAPA的活動，我也要感謝FAPA好朋友一直以來的努力，台灣與美國的關係才能越來越緊密。這是經過很長的時間，才累積出來的信任基礎。

台灣是全世界抵抗中國壓力的最前線，我們面對外部的壓力，堅守主權，不冒進、不屈服，維持兩岸和平的現狀。也因為如此，台灣才能在國際間累積信任。

面對國際情勢的變化，台灣需要一個「最強組合」繼續帶領台灣走在正確的道路上。方向正確，我們就要有信心；路線正確，我們就要堅持到底。

我會繼續拚，讓大家對未來有信心，一起為台灣未來拚到底。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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