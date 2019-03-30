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「我志工我驕傲」台灣燈會志工感恩餐會　小英讚：以屏東為傲

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▲▼台灣燈會志工感恩餐會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府於30日中午舉行台灣燈會志工感恩餐會，總統蔡英文南下參加。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會贏得「史上最美燈會」美譽，為了感謝燈會期間志工大軍用心付出，屏東縣政府30日席開196桌宴請志工朋友。總統蔡英文與屏東縣長潘孟安，特別頒發燈會志工特別獎與值班頭等獎。蔡總統致詞特別感謝志工們於燈會期間的無私奉獻付出，共創屏東城市榮譽感，讓她深深覺得「身為屏東人是一件令人感到驕傲的事。」

▲▼台灣燈會志工感恩餐會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼總統蔡英文南下參加台灣燈會志工感恩餐會。 

▲▼台灣燈會志工感恩餐會。（圖／記者陳崑福翻攝）

總統蔡英文在舞台上，與縣府團隊齊聲吶喊「我屏東我驕傲！」她說，燈會舉辦前原本還有點擔心會因為交通問題，影響賞燈人數，但在歷經開幕當晚的感動後，就深深認為「屏東一定做得到！」因為縣長潘孟安對於燈會大小事務都能如數家珍，是親自帶隊往前衝的父母官。尤其在無人機表演時，秀出大大的「屏東、TAIWAN」字樣，當下深深覺得身為台灣屏東人，是一件令人驕傲的事。

縣長潘孟安說，2019台灣燈會有了志工朋友們的加入，在長達17天的燈會展期、21組服務組別，共同展現屏東人的熱情，大家穿著海水藍外套穿梭園區各角落，提供最親切、最貼心、最即時的服務。「你們都是縣府最窩心的強大後援部隊！」

燈會志工感恩餐會有近2000名燈會志工參加，環保組團隊繁昌社區動感十足的森巴鼓，熱鬧揭開餐會序幕，縣府更特別邀請日前榮獲「第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎」的歌手黃小玫，演唱屏東印象「海與光」等曲目，搭配燈會服務紀錄影片播放，讓志工們在燈會期間服務的記憶與畫面一幕幕浮現，感動湧上心頭。

會中頒發特別獎，由年齡最高80歲以上14人、年齡最小13歲8人、值班服務時數最高紀錄150小時1人以及值班頭等獎上台接受表揚。本次燈會特別規劃志工值班好康獎項，提報共計頭等獎116人、二等獎170人及三等獎389人榮獲燈會限量好康禮物。

這次燈會共有134支隊伍投入志工服務，其中熱情響應報名的在地學校有國立潮州高中、國立屏東科技大學、美和科技大學、大仁科技大學、國立屏東中學、國立屏東女中、國立枋寮高中、國立特殊教育學校及新住民志工等單位；15個服務台中有2個服務台由六堆同濟會及國立屏東科技大學於燈會期間包台值班。許多高中三年級學生表示，就算推甄準備繁忙，但難得的台灣燈會在屏東，也要呼朋引伴服務值班，第一次擔任志工學習寶貴經驗，收穫滿滿。

ET快訊
小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：台灣燈會,志工,感恩餐會,蔡英文,潘孟安

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