民進黨議員發動「蔡賴配」連署：盼協調提早結束初選

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新北市議員張志豪、台北市議員阮昭雄、高雄市議員林智鴻等基層代表發起連署，針對黨內「蔡賴對決」總統初選，希望總統蔡英文及前行政院長賴清德能透過協調提早結束初選，推出最強組合「蔡賴配」。

連署書中表示，副總統陳建仁發表了一則公開信，提到向蔡總統報告，希望在明年將階段性任務告一段落，陳副總統的決定，是為了延續民進黨的執政，確保台灣的主權生存，並持續社會經濟的轉型工程，陳副總統也呼籲，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

連署強調，「我們感謝陳建仁副總統在國政上的付出，也深深感佩陳副總統的奉獻精神。面對排山倒海的國民黨勢力，以及空前的統戰威脅，民進黨和本土派已然沒有分裂的本錢。我們是一群基層的民意代表，2018年地方選舉的失敗，讓中國大陸步步進逼。習近平進而推出一國兩制台灣方案，正是看到本土政權民進黨的選舉失利，認為能藉機圖謀台灣。」

連署書讚賞，蔡英文高聲拒絕一國兩制跟九二共識，重新凝聚堅持台灣價值的跨黨派人士。並向國際展現台灣人的意志，爭取包含美國、歐盟官員的跨國聲援。

針對民進黨歷年總統大選，連署書指出，只要是黨內競爭到底，從未有過勝選的紀錄。諸多民調並顯示，無論蔡英文或賴清德，單獨面對國民黨都沒有足夠勝選的把握。距離明年大選僅有10個月，唯有提早整隊的民進黨，面對來勢洶洶的國民黨，才有勝選的可能。

張志豪等連署議員表示，「我們主張，蔡英文及賴清德應透過初選平台，清楚及坦然地向公眾講明彼此理念，展現民進黨之所以有別於國民黨的民主價值。但我們呼籲，雙方應該透過協調結束初選，並組成蔡賴配的競選組合，團結黨內、團結台灣，同心面對2020這一場硬仗。」