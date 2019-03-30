佛光緣美術館台南館　成功女性畫展快樂談

▲佛光山佛光緣美術館台南分館舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」，由世紀奧美公關創辦人丁菱娟（右） ，與知名財經作家與廣播主持人夏韻芬進行畫展座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山佛光緣美術館台南分館舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」，由世紀奧美公關創辦人丁菱娟，與知名財經作家與廣播主持人夏韻芬進行畫展座談，佛光山台南區總住持滿舟法師引言介紹。

滿舟法師說，丁菱娟老師及夏韻芬老師，因為安樂富有講座，開啟了南台別院與二位知性成功女性的因緣，因為丁菱娟與朋友們的畫展，我們又相聚一起，真是一份不可思議的佛光緣。

夏韻芬曾經歷人生重大車禍，而今豁達以對快樂實踐「三三三法則」1／3工作，1／3做有興趣的事物、1／3做公益；丁菱娟事業有成，但毅然決然離開職場，擁抱「第三人生」。兩位成功女性妙語如珠精采詮釋新中年第三人生，現場吸引近150位民眾歡喜聽講。

丁菱娟認為求學是第一人生，職場是第二人生，離開職場正是第三人生的開始，第三人生不是退休，而是開始做自己喜愛的事情，可以投入自己一直想要完成的夢想。丁菱娟小時候曾經被老師說：你沒有天分！這句話種在心裡，讓自己一直不敢嘗試畫畫，教育者的話語實在太重要了；夏韻芬則分享，老師告訴自己：請用你的美好，填滿人生的洞。夏韻芬認為人生是圓的，經歷痛楚，最不喜歡聽到「加油、勇敢、你可以」這樣的話，在痛苦中，這些話毫無意義，丁菱娟反問，那要說甚麼？夏韻芬：「我陪你」，只有陪伴是真實的，不需要太多話語。到了這樣的年紀，體會到朋友也有保鮮期，合得來是朋友，合不來是過客。

丁菱娟篤定自己現階段的第三人生，朋友不用很多，因為生命有限、體力有限，只願把時間放在真正在意自己的人身上。夏韻芬送給在場朋友一句話：「相信自己！人生有無限可能，相信小愛能變成大愛；相信小善能變成大善」。

處於第二人生的朋友，如何準備第三人生能過得更有創意，充滿活力，更有意義？ 主持人劉宗澧會長提問。夏韻芬說要及早讓財富自由，如果已經積聚足夠財富，有安定生活，也可以提早進入第三人生。丁菱娟則認為無欲則剛，每年固定學一件事，把以前喜歡而未能完成的興趣找回來。

要如何勇敢跨入第三人生呢？夏韻芬:列出人生清單，可以做到的，就去完成，無法做到的，就劃掉，結交年輕朋友，穿著永遠比實際年齡少10歲，如果已經邁入50歲，不要想太多致富的念頭，守住原有財產，豐富人生就好。

村上春樹說：人不是慢慢變老，而是一夕之間。當你對一切沒有好奇心，沒有興趣學習，才是老的開始，人無法抗拒年齡，但能保持心的年輕。講座尾聲丁菱娟提出自己的觀點，在熱烈掌聲中，全體歡喜合影。