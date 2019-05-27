楊守茗畫作入選美國聖荷西市區門畫展　黃偉哲頒獎鼓勵

▲台南市建興國中三年級楊守茗同學畫作「送王」獲選聖荷西市市區門畫展代表台南市作品，黃偉哲市長表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國聖荷西市為本市姊妹市，每二年一度舉辦聖荷西市市區門畫展(San Jose Downtown Doors)，台南市建興國中三年級楊守茗同學畫作「送王」獲聖市主辦單位選為代表台南市作品，黃偉哲市長頒發獎座及轉發獎勵金予楊同學，以獎勵其優秀畫作促進兩市間文化交流與姊妹市情誼。

黃偉哲市長頒獎時表示，在學校老師和同學家長的共同鼓勵下，讓楊同學繪畫天賦得以充分發揮，從入選作品「送王」看出楊同學用色鮮明，尤其在王船上神明圖像的描繪細緻，難怪能脫穎而出，成為代表台南市作品，是台南市的榮耀，也是市民的光榮，希望楊同學未來繼續努力為國爭光、為市爭光。

美國聖荷西市市區門畫展自2009年開始舉辦，主要鼓勵當地學生參與公共藝術創作。自2014年開始邀請其7個姊妹市加入市區門畫展活動，由每個姊妹市選送5幅作品，再由聖市主辦單位從中決選出1幅代表該姊妹市作品，以大圖輸出展示於聖市重要建築物門片上，除可讓聖市市民更了解各姐妹市文化外，也可展現年輕世代畫作風格，增添街頭藝術美感。此次建興國中楊守茗同學作品「送王」獲選為代表台南市作品，目前畫作以大圖輸出張貼於聖荷西市區街頭，為期至少2年。

聖荷西市位於美國加州舊金山灣區南部、聖塔克拉拉郡和矽谷境內，為加州第三大城。隨著高科技公司在80-90年代移入聖荷西，聖荷西逐漸成為矽谷的商業及研發中心，也開始有了矽谷首都之稱。聖荷西市與台南市於1977年締結為姊妹市，是台南自1965年以來簽署的第三個姊妹市，迄今維持頻繁互動與良好友誼。