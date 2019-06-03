口足畫家廖健一器捐遺愛5人　妻女辦畫展淚崩：爸爸一直在我們身邊

記者唐詠絮／彰化報導

口足畫家廖健一原是電鍍工廠的大老闆，遭逢嚴重意外以致終生須靠輪椅行動，在自我封閉了長達9年後，從繪畫中找回失落的自己，以口咬著畫筆畫畫，臨終時還將一對眼角膜、一對腎臟、肝臟、體內血管幫助5個人以上，妻女為他在彰基辦畫展，看著遺作，不斷的頻頻拭淚「爸爸沒有走，一直留在我們身邊」。

▲口足畫家廖健一的妻子廖麗靜頻頻拭淚。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲口足畫家廖健一。

廖健一有著器官捐贈、舉辦個人畫展的心願及夢想，3月因病入住彰化基督教醫院，接受治療期間曾向家人表達器官捐贈意願，在病況無法治癒時，家屬提出讓他遺愛人間的想法，廖健一於當月過世並如願完成器官捐贈，享年54歲。

▲口足畫家廖健一的畫作。

廖健一妻子廖麗靜說，丈夫作畫時全身不能動，上肢只能大部活動，只剩下嘴巴可活動。在他畫作時，她都一定守候在旁，聽指揮擠顏料，才可以完成調色與上色。每一幅畫都是他一嘴一筆，辛苦創作，從民國91年至今創作了不下200幅。

▲口足畫家廖健一的畫作。

廖健一完成器官捐贈的心願後，社工師連繫廖太太籌備先生個人畫展的事宜，協助申請辦理畫展的場地、連繫彰化縣脊髓損傷協會，3日上午在彰基舉辦廖健一畫展，一圓生前夢，廖麗靜與女兒用手拭去止不住的淚水不捨的說，「他沒有走一直留在我們身邊」，讓現場與會的來賓感動不已。

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