▲▼ 吳明機見證年採購合約7000萬，新北農漁產推進北京。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

29日在新北市副市長吳明機的見證下，由賓大華頓（北京）國際投資管理諮詢公司與新北市農會、淡水區漁會、金山區漁會、萬里區漁會、瑞芳區漁會、貢寮區漁會於29日簽定「新北市農漁特產品採購合約」，預計1年內採購至少7千萬「新北市農漁特產品」，共同支持新北市的農漁特產品。

海峽兩岸產業經濟合作委員會於25日率北京市民間企業人士來臺投資考察，促成了新北市的農漁特產品成功進軍北京。海峽兩岸經濟合作委員會一直以促進民間交流、加強多元合作為運作宗旨，且工作範疇相當多元，跨足農業、文化、旅遊、教育等層面，透過與海峽兩岸經濟合作委員會合作行銷新北市農漁特產品，對於新北市農漁特產的外銷是具有相當大得助益。

簽約前，侯友宜市長也特別蒞臨現場與參訪團成員致意，隨後在吳明機副市長見證下，由海峽兩岸產業經濟合作委員會詹廠慶副祕書長與新北市農會楊棟樑總幹事、淡水區漁會鄭康忠理事長、金山區漁會朱麗鑾總幹事、萬里區漁會許順發總幹事、瑞芳區漁會黃志明總幹事及貢寮區漁會林麗美總幹事簽下採購合約。

本次採購由海峽兩岸經濟合作委員會成員賓大華頓（北京）國際投資管理諮詢公司代表簽約，根據採購合約內容，賓大華頓（北京）國際投資管理諮詢公司將於3月29日起，1年內向新北市購買總價值至少7千萬「新北市農漁特產品」，同時除首年合作外，賓大華頓（北京）國際投資管理諮詢公司也將於北京成立「新北市美食節」，期望未來可以長期合作、互相協助。

農業局長李玟表示，外銷經營的是長遠關係，因外銷需要的生產及運輸條件都較國內嚴苛，在穩定品質及供貨量方面，從生產到管理出貨都必須有嚴謹的規劃，倘能建立長遠且穩定的貿易關係，對買賣雙方都有保障，而農業局也將會為新北市出產的農漁特產品做好把關，從生產管理、加工製造到後端包裝都做好嚴格的安全管理。