男友做完「最後一次」竟狠嗆：給我滾　嫩妹難挽無情郎全都輸

▲嫩妹與男友打完分手砲後竟提告性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



突發中心／新北報導

新北市一名吳姓男子去年10月與女友分手，兩人打了「分手砲」留念，不料女友事後求和不成，吳男還傳訊「給我滾」讓她感覺顏面盡失，氣得提告吳男性侵，但檢方查出女友事後還跟吳男聯絡，與尋常被害人的反應不同，加上驗傷僅有性行為痕跡，而無其他傷勢，因此將吳男不起訴處分。

新北地檢調查，吳姓男子去年10月跟女友分手後，兩人又在租屋處內打了分手砲，結束後吳男要女友離開，但女友卻不斷傳訊息試圖挽回感情，吳男竟狠心傳訊「給我滾！」要徹底斬斷倆人間的關係，心灰意冷的女友向好友哭訴後，驗傷並到派出所提告性侵。

但這名女子過沒幾天祐表示要撤告，向檢察官表示是在吳男的脅迫之下，她被押到分局不得已只能簽下撤告狀，不過吳男強調整起案件只是感清糾紛，雙方是打「分手砲」告別，而不是性侵；檢方則認為女友事後還有跟吳男傳訊，與尋常被害人逃避加害人的反應不同，且並無驗出其它性侵傷勢，因此將吳男不起訴處分。

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