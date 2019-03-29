「亞洲有機行銷智能中心」成立　侯友宜：先創通路、再開農路

▲ 新北市長侯友宜與IFOAM Asia主席周澤江頒發學員證書。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜29日出席「第4屆IFOAM亞洲有機青年論壇國際研討會閉幕式」，與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）主席周澤江簽署MOU，正式成立「亞洲有機行銷智能中心」，共同為亞洲有機農業發展提供服務。

這次亞洲有機青年論壇國際研討會，是新北市與聯盟參與國際有機農業發展運動的深化合作，會中邀集德國、韓國、日本、印度及中國大陸等專家學者分享全球推動有機農業的經驗，台灣產官學代表也發表台灣的有機農業成果，並闡述通路對於發展有機農業的重要。

▲ 新北市長侯友宜與IIFOAM Asia主席周澤江簽署MOU。

侯友宜指出，新北市是台灣第一大城市，擁有豐富且多元的自然環境，加上外來的50萬人約有450萬人口，利於發展有機農業，8年前，市府透過學校的「有機營養午餐政策」，讓新北36萬學生受惠，週週都能吃有機蔬菜，以「先創通路．再開農路」，帶動台灣的有機農業成長，並吸引很多青年農民投入有機農業生產，也建立起國人對有機農業的信心。

國際有機農業亞洲聯盟主席周澤江受訪時，特別稱讚新北市以「一頓有機營養午餐」推動有機農業蓬勃發展，不僅造福新北30幾萬學生的營養健康，更是對保衛地球愛護地表，做出具體貢獻。

▲ 新北市長侯友宜揮舞交接旗幟。

農業局表示，今日研討會，種種案例分享及數據在在顯示農民在技術、認知已有長足進步，足見台灣有機農業正邁向有機3.0 時代。此次論壇起源於新北市的「有機營養午餐政策」，包括研討會議題及講者陣容，都是由國際有機農業亞洲聯盟與新北市亞青辦公室共組跨國團隊，耗時半年精心籌劃而成。

市長侯友宜也在研討會閉幕式表示，打開市場通路是政府發展有機農業的首要任務，今日與國際有機農業亞洲聯盟簽署MOU，「亞洲有機行銷智能中心」正式成立，將以智慧化經營管理，加深社會各界對於有機農業認同及支持，共同為亞洲有機農業發展提供服務。

難得國際有機人才聚集，農業局也安排與會者，實地走訪有機截切場，了解截切流程、SGS 檢驗產品等過程，以及參訪集結生產、銷售、管理並導入智慧農業概念的永齡農場等，為大家提供一個驗證課堂所學的機會。