▲ 清明連假人車潮湧北海岸，金山警啟動交通管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節連續假期將至，民眾紛紛返家掃墓，新北市金山警分局依民眾掃墓習俗及往年交通疏導經驗，預期萬金石地區各公墓（納骨塔）、墓園（如金寶山、展雲、福田妙國及天祥寶塔等墓園區）及風景區周邊道路交通流量將驟增，易造成交通壅塞及停車秩序紊亂，將啟動交通疏導管制措施。

金山警分局針對轄區萬里、金山、石門等公墓（納骨塔）主要出入口處及周邊道路派遣員警、義交協助交通管制，請掃墓民眾配合警察、義交人員指揮疏導，另部分公墓及墓園有提供接駁車服務，民眾可多利用接駁車進入公墓及墓園區。

清明節連假，因大量遊客及掃墓民眾湧入萬里、金山、石門地區，臺二線基金公路易出現大量車潮，因該路段無法負荷大量車流，金山警分局在此呼籲民眾於規劃行程時，能盡量避開易壅塞時段（基隆往金山方向易壅塞時段約為11時至15時，金山往國道3號、快速道路臺62線方向易壅塞時段約為15時至18時），並請隨時收聽警廣路況報導。

民眾掃墓及觀光遊客車潮眾多，金山警分局除依轄區主要道路與觀光風景區周邊路段實施交通疏導管制作為，將針對風景熱點周邊道路及墓園區瓶頸路段加強取締違規停車，以維護行車安全及防制道路交通事故，讓外出掃墓民眾、遊客快樂出遊，平安回家。

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