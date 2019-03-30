懷疑41歲女友另結新歡　20歲小男友醋意大發「坦承殺人」

▲北市大同區1名男子徒手勒斃女友後自殘，坦承殺人遭士林地檢署收押。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

北市1名20歲的張姓男子，因不滿女友疑似另結新歡，所以在41歲曾姓女友夜唱結束返家時，2人在家中爆發口角，竟徒手將曾女勒斃，因曾女掙扎時有脫肛，所以張男將曾女衣物脫下丟進廁所。

檢警調查，20歲的張姓男子與41歲的曾女交往多時，鄰居常常看見張男出入曾女租屋處，但因張男懷疑曾女在外面與1名男同事交往甚密，於是25日上午在家中等夜唱返家的張女回來理論，雙方一言不合爆發衝突。

而情緒失控的張男竟徒手將曾女勒斃，而曾女掙扎期間有脫肛的情形，所以張男殺人之後將曾女衣物脫下丟進廁所，並且持工地用的美工刀在胸口、脖子等處自殘5刀，而因曾女同事報案全案才曝光。

事後檢警解剖曾女遺體，在曾女喉部的深層皮膚組織發現有瘀青，懷疑是生前遭人勒斃，並非枕頭悶住窒息死亡，張男清醒之後，原本對於護理人員以及檢警訊問相應不理，直到出院後再度接受偵訊才坦承殺人。

張男向警方供稱，2人交往期間常常分分合合，最近懷疑曾女與另名男同事交往甚密，所以才會與曾女理論，進而失手殺人，而訊後依殺人罪送辦，法官認為張男犯下殺人重罪後自殘，予以羈押。

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