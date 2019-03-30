再度與彰化家扶兒相見歡　魏德聖：孩子你們未來一定精彩

▲彰化家扶中心的自立青年黃得東，自彈自唱「國境之南」，以表達對魏導關懷的感謝。（圖／彰化家扶提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

29日晚間才剛從荷蘭歸國的導演魏德聖，為了實現與家扶兒的承諾，30日特地南下彰化與獲獎的自強兒童們勉勵，魏導說「孩子們，你們人生開場比別人辛苦，所以故事也比別人精彩，只要繼續努力就會往好的方向發展」，鼓勵家扶兒要努力突破逆境自立自強，讓家扶兒既驚喜又感溫馨。

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魏德聖曾於2017年1月26日招待1,600位彰化家扶親子到台中大遠百威秀影城吃爆米花，喝可樂，觀賞電影52Hz I love you，讓家扶親子倍感溫馨，當時導演魏德聖曾承諾，一定會抽空來彰化探望家扶兒。

魏德聖說，對不少家扶兒來說，能夠到都市的電影院，看電影、吃爆米花，這都是一件大事，他希望打開小孩的視野，讓家扶兒不要受限於先天的環境條件，能夠在努力過程中，看到世界的美好，也往美好的結局去努力，他一直記得與小朋友的約定，但不好意思拖到今天才實現。

彰化家扶中心的自立青年黃得東，自彈自唱「國境之南」，以表達對魏導關懷的感謝，魏導也特別準備了10份禮物贈送給這10位自強兒童鼓勵，家扶兒也特別回送溫馨且具有特色的專屬客製化禮物，讓魏德聖既感動又覺得家扶兒的懂事與窩心。

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