貧困青年林條金白手起家　回饋社會認養家扶貧童

▲貧困青年林條金（左）白手起家，如今事業有成認養家扶貧童。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

林條金自幼身長在貧困家庭，也是彰化家扶的自立青年，白手起家一步一腳印，如今事業有成，接任家扶中心永久認養人聯誼會會長職務，傳承扶幼精神，林條金認為，接任會長也代表著責任的開始，一想到肩上扛著的是家扶弱勢兒少的幸福與笑容，便更堅定了自己投入扶幼工作的信念。





▲彰化家扶人認養人合照。

林條金自幼失怙、家境清寒，青少年時期曾接受彰化家扶中心扶助，高職畢業後，積極擔任學徒，累積工作實力，其不怕吃苦的精神最後在金屬相關製造業慢慢做出一番成績，ㄧ直以來感念過去生命最困窘時刻有貴人相助。

1985年起，林條金便加入彰化家扶家友會，志願服務迄今超過33年，並以自身經驗持續關懷、鼓勵相同際遇的家扶學子，更於1994年至1996年間擔任家友會會長，實為家扶兒最佳的表率與模範。

▲林條金（右）接任家扶中心永久認養人聯誼會會長。

2000年欣逢林條金公司創立15週年，以公司名義提撥數十萬元捐贈家扶，自此加入永久認養人的行列，而為了更落實回饋社會與服務精神，加入彰化家扶扶幼委員會，更因其奉獻精神令人感佩，受推選為彰化扶幼委員會主委協助推動更多扶幼工作。

其實外界許多慈善單位或團體曾多方邀請林條金加入，但是林認為家扶的服務在地深耕、亦非常踏實，且其年幼受助於家扶，因此參與彰化家扶的扶幼工作更具意義，也因此婉拒，而曾經為貧童、受善心人士認養幫助的青年，如今翻轉了自己的人生、貢獻一己之力，認養回饋更多弱勢兒少，讓愛延續。