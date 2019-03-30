連偷兩部汽車代步　警博命追逐+狂奔5分鐘緝捕到案起出安毒

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲修車廠報案，停於店門口的汽車遭人竊取，警方在大同、國民路口發現竊嫌駕駛該贓車停等紅燈，警方上前圍捕，34歲黃姓犯嫌卻駕車加速逃逸，員警在街頭展開5分鐘的搏命追逐，一路追到仁德交流道附近的加油站，竊嫌撞車後棄車逃逸，員警狂奔逮獲，並起獲安非他命2包。

▲黃姓竊嫌連偷兩部汽車代步，警方博命追逐緝獲，起出安毒送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「波麗士大人請幫幫忙，客人的自小客車不見了！」，一名在永成路的修車廠渝姓老闆，於3月29日上午11時許報案：他凌晨1時下班前將客人保養維修的汽車停在店門口，29日近中午開門營業時竟發現車子不見了，警方獲報立即展開協尋。

警員李彥德隨後在大同、國民發現竊嫌正駕駛贓車，立即通知巡邏警力到場支援圍捕。不料黃姓竊嫌見員警到場，不願停車，竟一路加足油門逆向行駛逃逸，警方一路追逐到仁德加油站，黃嫌駕駛贓車撞上正在加油的遊覽車後，下車狂奔逃逸。巡佐施明昌、警員陳登志也跳車後一路跑百米猛追，終於在加油站內將竊嫌竊捕到案。

根據警方調查，34歲黃嫌以幫廚為業，有毒品、竊盜等多項前科，他發現機車鑰匙可以扭轉開啟March款型的自小客車，竟為了代步之用，先在茄萣區偷了一部紅色 March，但後來發現車輛有些故障，就棄置於永成路上，又從永成路竊取另一部白色March，連續偷了2台車，但最終不敵警方的鍥而不捨追緝而狼狽落網，全案依竊盜、毒品罪嫌移送偵辦。

第六分局表示，員警李彥德積極任事，反應機敏，很快就發現贓車蹤跡，通報線上警力，發動團隊力量圍捕，而巡佐施明昌、警員陳登志兩位年長的員警雖年過半百，追緝竊嫌時仍狂奔猛追奮勇搏鬥，拼勁不輸年輕小將。台南市警局長黃宗仁獲報後，立即指示黃光榮警政監到第六分局頒發破案茶，巡守大隊大隊長宋俊明聞訊，也趕來頒發獎勵金鼓勵員警，三人表現均廣受各級長官肯定，足為分局同仁表率。