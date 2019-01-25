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學甲警拂曉出擊　5毒蟲追緝到案　起獲安毒子彈

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▲台南市學甲分局查獲林姓毒販涉嫌持有安非他命、改造子彈、K煙、磅秤、吸食器等證物。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市學甲分局查獲林姓毒販涉嫌持有安非他命、改造子彈、K煙、磅秤、吸食器等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局對去年曾遭查獲移送楊姓、陳姓販毒藥頭，持續向上溯源追查，並報請檢察官指揮偵辦，於1月25日清晨兵分多路，分持7張搜索票陸續帶回4名藥腳、1名毒販，起獲安非他命、改造子彈等證物一批，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

▲台南市學甲分局查獲林姓毒販涉嫌持有安非他命、改造子彈、K煙、磅秤、吸食器等證物。（圖／記者林悅翻攝）

警方說，專案小組對林姓毒販（34歲，多項毒品前科）執行4個多月的跟監查緝，發現林嫌行事風格低調隱密，平時以鐵工為業，下班後現利用自家私宅掩護販毒，林嫌販毒事證不僅警方蒐證完整明確，另有多名藥腳指證毒品購自林嫌，且藥腳尿液檢驗均呈陽性反應，25日清晨在太子路社區民宅內逮捕林嫌，起獲安非他命4小包（16.29公克）、改造子彈5發、K煙、磅秤、吸食器等證物，林嫌初步在警詢中坦承販毒，惟對毒品來源仍避重就輕。全案依販毒、槍砲條例罪嫌移送台南地檢署偵辦外，後續由專案小組持續往上查緝毒品來源中。

▲台南市學甲分局查獲林姓毒販涉嫌持有安非他命、改造子彈、K煙、磅秤、吸食器等證物。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局獲知查緝成果後，立即請學甲警分局長陳建民，向查緝有功人員頒發破案茶，肯定基層員警的辛勞，同時也勉勵員警持續為打擊毒品而努力，共同建構無毒家園防護網，並請員警們在寒假期間為青少年安全多多努力，阻止青少年誤觸法網的可能性。

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關鍵字：學甲警,毒蟲,安毒,子彈

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