山路逆向超車險釀禍　2駕駛火大互追逐還丟水瓶攻擊

▲▼小貨車駕駛連兩次丟出水瓶攻擊前方自小客。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

火氣超大的，兩車在山路因超車而摃上，互相追逐還丟水瓶！2月28日晚間，一名自小客駕駛開車行經宜蘭台7線山路上，遇到一輛貨車逆向連超兩，害自小客差點撞上前方車輛，自小客不滿追了上去狂按喇叭，也跨雙黃線超過小貨車，沒想到引來貨車駕駛不滿，追逐中小貨車駕駛還向自小客丟2次水瓶， 雙方就這樣你追我、我追你，甚至兩人下車還在警察面前吵了起來。

這起228連假行車糾紛，雙方都涉及跨越雙黃線超車（1200起跳）、危險駕駛（6000起跳），警方將傳喚雙方到案說明並舉發。

一名自小客駕駛在爆料公社PO上行車紀錄畫面說，2月28日晚間，開車行經宜蘭台7線山路上，一輛貨車突然從旁邊衝出來還逆向連超兩車，害他差點撞上前方休旅車，小貨車危險駕駛，他火大了也逆向超車追上去並狂按喇叭，竟引來貨車駕駛不斷狂罵，他也罵了回去，沒想到對方開始在後方不斷追逐，甚至在後丟2次水瓶攻擊。

▲▼小貨車跨雙黃線連超兩車，害自小客差點撞上前方車輛，自小客不滿追了上去狂按喇叭，也跨雙黃線超過小貨車，沒想到引來小貨車追逐及丟水瓶攻擊。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

後來在三星鄉三星路7段附近，雙方因為塞車停了下來，貨車駕駛還一度下車要衝過來理論，而他在另一處路口還不慎撞車，雙方下車又在警察面前吵了起來。

▲小貨車駕駛下車用跑（圖右藍色上衣者）要找自小客駕駛理論。（圖／翻攝自爆料公社）

自小貨車駕駛也PO文說，他沒有酒駕，在未超過自小客前，每當他要超車，自小客就故意加速並切出來，他以為自小客要超車，所以退回車道，但自小客也跟著未超車而退回車道，這些自小客駕駛怎不將行車紀錄PO出來，還討拍。

▲小貨車駕駛也PO文說自小客駕駛故意不讓他超車。（圖／翻攝自爆料公社）