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2019好朋友野餐日氣氛High爆！聲林之王7強全到齊　有吃又有玩

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▲▼好朋友野餐日，聲林之王見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲好朋友野餐日，聲林之王見面會。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

網路媒體霸主《ETtoday東森新聞雲》一年一度好朋友野餐日又到啦！喜歡做白日夢的你， 3/30（六）快揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加「2019好朋友野餐日」吧！不只會有聲林之王人氣七強見面會，包括李友廷、許莉潔、張若凡、林孟辰、鄭可強、Gail與馮玟璇等人，更有手作市集和現場各式攤位，不僅有吃有喝，參加活動還能拿免費好禮，氣氛絕對High到爆！

▲▼好朋友野餐日，聲林之王見面會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼好朋友野餐日，聲林之王見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼好朋友野餐日。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼好朋友野餐日，聲林之王見面會。（圖／記者林敬旻攝）

其中「野餐我最美」的活動，只要上傳野餐日現場照片至IG或Facebook，打卡設定公開，並hashtag＃ettoday＃好朋友野餐日（缺一不可），即可獲得FIN纖氣泡水兩瓶！在感受春日繽紛的同時，完美的野餐除了餐點，飲品的選擇也至為關鍵；黑松日前全新推出的「FIN纖氣泡水」，不但擁有碳酸氣泡的刺激口感，可以消暑解渴、去油解膩，更能補充身體需要的膳食纖維，讓身體與心靈一起暢快，搭配春天百花齊放，黑松「FIN纖氣泡水」絕對是野餐活動、戶外踏青的新纖之選！

▲▼ETtoday野餐日。（圖／ETtoday資料照）

▲▼打卡就送FIN纖氣泡水。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ETtoday野餐日。（圖／ETtoday資料照）

野餐日直播看這裡

⌾ 時間：3月30日
⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園
⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱
⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐
⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

ET快訊
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關鍵字：2019好朋友野餐日,聲林之王,FIN,FIN 纖氣泡水

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