世新電台60周年　聲林之王冠軍李友廷返校OPEN STUDIO慶生

▲李友廷（圖左）分享自己參與選秀節目的心得。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新電台60歲了！世新大學指出，為了慶祝台慶，校內特別從3月26日到29日在言論廣場舉辦「放送一甲子薪傳好聲音- 世新廣播電台60周年就是愛廣播OPEN STUDIO 」活動，希望和大家一起分享60周年慶的喜悅。 3月26日廣播節，更舉辦別開生面的開幕儀式，邀請60位前任電台主持人返校擔任觀禮嘉賓，一同來替電台慶生。

開幕活動特別邀請校友高瑞麟和陳怡君主持，並且邀請吳建恆等60位前世新電台主持群一起同樂慶生，陳清河副校長、新聞傳播學院溫偉群院長、廣電系陳才主任、莊克仁教授蒞臨現場， 並播放60周年紀念影片，現場並一起唱生日快樂歌，氣氛溫馨感人。

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▲世新大學陳清河副校長代表致詞。（圖／世新大學提供）



世新說明，活動的第二日也在言論廣場邀請到世新電台大學長，現任中廣音樂網的林威以及選秀節目「聲林之王」第一屆冠軍李友廷，以電台訪問形式暢談過去在學生涯以及參加選秀節目的歷程分享，同時，李友廷還自彈自唱改編版的「生日快樂」慶祝世新電台60周年，也演奏自己的成名曲《找到我》，活動吸引眾多同學圍觀，場面熱鬧不已。

▲世新電台60周年慶開幕，60位電台主持群感人相會。（圖／世新大學提供）

隨後，林威以專業的廣播專業，搭配音效與音樂播放，與當紅音樂才子李友廷現場示範主持了一場精采的廣播橋段，兩人暢談當年在世新的種種經歷，同時李友廷也分享自己的自創曲「把音量轉小」的創作理念，以及當年身為廣電系電影組學生的從影經驗等等。最後，李友廷也以選秀冠軍身分，分享自己的音樂歷程，「就每一次的活動經歷而言，最重要的是你從這些過程中學到了什麼。」以此鼓勵對音樂有熱誠的同學們。





▲DJ林威、李友廷與幸運得獎同學合照。（圖／世新大學提供）

世新大學表示，世新電台由創校人成舍我先生創立，是全國唯一同時擁有AM調幅、FM調頻，以及網路廣播的學校電台，60年來培育出多位優秀的廣播人才。還記得第一次對著聽眾說話的莫名感動嗎？世新電台邀請更多熱愛廣播的校友和校園DJ回家參與「放送一甲子薪傳好聲音- 世新廣播電台60周年就是愛廣播OPEN STUDIO 」活動，請鎖定電台粉專及電台FM88.1。

▲DJ林威和李友廷暢談當年世新歲月。（圖／世新大學提供）