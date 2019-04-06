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想喝「機價魚仔」！婆婆吩咐雜貨店買一箱　她傻爆眼...一開口老闆秒懂

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（圖／網友陳昀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲傳統雜貨店多了一份獨特的人情味。示意圖，與新聞人物無關。（圖／網友陳昀提供）

記者黃君瀚／綜合報導

清明4天連假氣溫一天比一天暖，就有女網友接到了婆婆的指令，吩咐去雜貨店買一箱名為「機價魚仔」（台語，指一隻魚）的飲料回來，讓她瞬間丈二金剛摸不著頭腦，直到去店內問了老闆，一切才真相大白！

女網友6日下午在「爆怨公社」貼文，表示近日天氣實在太好，溫度直線上升，家中婆婆便交代去附近雜貨店搬一箱飲料回來，並指定要一款名為「機價魚仔」的產品。

請繼續往下閱讀...

她聽到的當下瞬間就傻眼了，從小到大買飲料這麼多次，從沒聽說過什麼「機價魚仔」，連忙想追問清楚；不過婆婆看穿了她的心思，只說如實轉告老闆，他一定能聽懂。最後，她抱了一箱Fin補給飲料回家，總算恍然大悟，原來是包裝上有隻海豚，「婆婆說這裡的人都這樣叫，沒人在說英文的！」

想喝「機價魚仔」！婆婆吩咐雜貨店買一箱（圖／翻攝爆怨公社）

▲原來婆婆要的「機價魚仔」是Fin飲料。（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼上網，瞬間笑翻不少人，「長知識了，哈哈」、「舒跑不就是一個人在跑」、「他們不能隨便換logo了」、「這個名字好，我記住了」、「容我認真一下，海豚不是魚啊」、「我媽有天叫我去買『糞』，我：FIN啦」、「這樣的講法好可愛，超接地氣。」

此外，還有不少網友分享家人對Fin各種奇妙稱呼，「我婆婆也是這樣喊的」、「我阿公阿嬤都叫這個海豚水」、「跟我兒子一樣：媽媽我要喝那個魚魚」、「我老媽都說舒跑的另一種口味，有魚的」、「我媽也是（叫）一隻魚」。

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關鍵字：爆怨公社,Fin

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