影／「生意變差vs.當中國人」旗山冰店2選1嗆韓國瑜：正常人都知道怎選

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後努力拚經濟，日前還率領團隊出訪港澳深廈等地，但也不是所有高雄人同意此舉。高雄旗山就有一間冰店在臉書發文抱怨，請大家不要再拿韓總的美食地圖來問，「韓先生沒來過敝店，身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人。」引發網友熱烈討論。

▲「生意變差vs.當中國人」，旗山冰店2選1嗆韓國瑜：「正常人都知道怎選。」（圖／翻攝自冰店臉書）

這間冰店在臉書粉絲團發文表示，開頭就直言「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生從沒有來過敝店。」接著話鋒一轉談到韓市長日前的訪陸的行程說，「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉。」

▲行政院副院長陳其邁也來留言「加油」。（圖／翻攝自冰店臉書）

文章還拿已故總統蔣經國的話反諷說，「以前小時候唸書，蔣故總統經國先生叫我們要反共，連歐陽娜娜她爸以前都這樣說著，我們很聽話所以我們堅決反共，鄉下小小店家七十年來始終如一。」

隨後就有網友私訊擔心，「這個時節寫這些話，不怕生意變差嗎？」對此店家就強調說，「身為台灣高雄鄉下小小店家，我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎？」

文章分享至今已經有超過400多人分享、800多人留言討論，有人說「還以為旗山都韓粉化了」、「上次去這旗山居然沒吃到這家，衝著這篇文章我下次要去」、「以後去旗山必定光顧」，連行政院副院長陳其邁也來留言「加油」，引起網友笑說「邁邁要揪團去吃冰啦！」