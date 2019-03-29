滿意蔡英文處理赦扁、台獨？賴清德：我尊重總統職權

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院前院長賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》29日發表，內容指出，賴清德接任閣揆前曾就赦扁、台獨及修憲議題向總統蔡英文討論，「蔡總統對他說，他可以在立法院維持一貫的說法」。賴清德29日受訪時被問及，是否滿意蔡英文處理台獨、特赦陳水扁等議題，賴清德回答，他尊重總統職權。

賴清德新書中指出，以他擔任多屆立委的經驗，他知道自己的台獨身分，到了立法院一定會被質詢，蔡英文當時對他說，針對台獨等相關議題，他可以包持過去一貫的主張。不過，有黨政人士爆料，「賴院長『務實的台獨主義者』的說法事先並沒有和總統討論過，但總統也只能概括承受。」

此外，針對特赦前總統陳水扁議題，賴清德在新書中說道，他在擔任台南市長任內接受議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁，接任閣揆前蔡英文也表示會處理，讓他可以維持特赦陳水扁立場。黨政人士說，儘管黨員對陳水扁有情感，但為了民進黨整體考量以及社會觀感，蔡英文雖然尊重賴清德立場，但政府不能只用情感思考處理事情，因此，面對挺扁民眾對小英的不諒解，她只能選擇承擔。

賴清德29日新書發表，他被問到是否滿意蔡英文處理特赦阿扁等議題，賴清德說，不管是赦扁或是台獨主張，他跟總統請示是因為那是總統職權，不是行政院院長職權，只是因為自己擔任立委及台南市長期間有過相同主張，所以有必要請示總統，「她後續如何處理，我沒有過問，我尊重總統職權，我交代過程而已沒有其他用意」。

記者追問如今對特赦陳水扁立場，賴清德說，他當初沒有考慮到選舉，他認為參加總統初選要講的話就要講，至於實際上的原因，「容我以後跟大家報告」。