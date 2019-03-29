網傳圖為什麼支持賴清德？姚立明：他挑戰2020有「大義名分」

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

在行政院長任內多次表達力挺總統蔡英文的賴清德，如今突殺出宣布參選2020，日前已正式登記民進黨內初選，綠營是否因此分裂備受關注。國會觀察基金會董事長姚立明分析，賴清德出來有他的大義名分，在接觸基層後了解應「扛大旗頂中國」，若現實面又能抗韓抵柯，「就算遍體麟傷還是有責任站出來」。

另一方面，賴清德29日也正式發表新書，支持者除了在現場、網路上表態聲援外，在國人常使用的Line中，也有支持者製作相關拉票的圖檔，希望收到的人可以代為再轉發，替賴清德拉票。

▲網傳支持賴清德原因。（圖／網友提供）

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日下午1點10分，出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島前，親自登記參加初選。

面對外界稱傷害民進黨，賴清德多次說明，民進黨要藉由初選，說清楚過去的作為，講明白改善之道，藉此跟社會大眾報告未來要如何帶領台灣，「如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。」希望大家相信民主進步黨，相信蔡英文總統，「也要相信我」。

姚立明參加政論節目錄影時則表示，民進黨要優於國民黨，就是要在初選上更勝一籌。賴清德初選不出兩個面向，一個是理想一個是現實，理想是指有沒有大義名分，他是來搶位子的？還是發現了有件事他不出來不行？所以他參選時也講得很清楚，就是看到了大陸步步進逼。

姚立明認為，政府現在對假消息根本無能為力去破除現在困境，來面對大陸各方面的滲透，而對賴清德來說，他還在行政院說要團結、支持蔡英文，但他出來接觸到基層後發現這問題很嚴重，這就是他的大義名分，他要出來「扛大旗頂中國」，這在他的參選聲名也說得很清楚，面對國民黨在談兩岸和平協議時，台灣可以沒有警惕嗎？

至於現實面，姚立明指出，如果賴清德被人家說或民調證實他能邊緣化台北市長柯文哲，還可以力抗高雄市長韓國瑜，那出來選2020就是他的義務而不是他選擇的權利，這是大義名分外最現實的一部份，因為有了現實跟理想的考量，他覺得有機會擋得住，他就有責任出來。

姚立明進一步稱，賴清德決定參選時，相信並沒有先問經費充不充足或問財團，因為他根本不想跟這些人說，而是跟親近的人說完後就用理想性面對大選，否則他會先跟這個人商量、那個人磋商，他的有機會不是謀求大位，而是擋掉國家淪亡。基層焦慮看著韓國瑜，「有人可擋為什麼不出來？」

對於蔡賴之爭，姚立明指出，兩人都有高度打出公平的民調對決，人民託付給誰，就由誰來承擔。民進黨主席卓榮泰才說所有靠邊選邊的到此為止，就是因為搶救2020不是搶救誰的位置，如果黨內偶人認為蔡賴其中一個出線是關乎自己的位置跟資源，「他根本就是背離民意，要被甩到外面去」，未來一個月包括協調、民調，民進黨的公職人員跟選民都要保持冷靜，這是攸關國家前途的選舉，不能自己先亂。