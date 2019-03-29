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「不是否認蔡英文！」賴清德：我是希望接棒、承擔責任

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記者林銘翰／台北報導

前行政院長賴清德29日發表新書，對於外界好奇他是否為不滿蔡英文執政而突入初選，賴清德表示，絕無否認蔡總統的意思，強調「我只是希望接棒、承擔責任」。

至於在黨內協調日期截止前是否有可能接受任何條件的協調，賴清德回應說，中執會開不開、又或是討論什麼議題，他都不去揣測，參加初選就是希望能夠有一場君子之爭，讓自己有機會能夠承擔重責大任。

另外，對於有人揣測賴清德是為了籌備總統大選而出書，賴清德也說明指出，這次的出線不是為了他個人，是為了台灣的民主自由與主權而站出來，從現在開始不再談過去，只會用自己的行動帶給台灣更多希望。

賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐與賴清德相識超過20年，曾任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

新書透過郭瓊俐長期跟訪和整理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的政績，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。

▼行政院長前院長賴清德。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼行政院長前院長賴清德。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 前行政院長賴清德舉行新書發表會 。（圖／取自賴清德臉書直播影片）

▲前行政院長賴清德舉行新書發表會 。（圖／取自賴清德臉書直播影片）

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關鍵字：賴清德,蔡英文,民進黨,2020總統大選

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