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盧森堡退休警「賣車賣房」定居廣西偏鄉！　助村民種百香果發大財

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▲▼盧森堡退休警到廣西幫村民種百香果。（圖／翻攝自網易視頻）

▲盧森堡退休警到廣西幫村民種百香果。（圖／翻攝自網易視頻，下同）

生活中心／綜合報導

盧森堡59歲退休警員尼可（Hansen Nico）早年受到電影《劉三姐》啟發，二話不說就賣車賣房，只為了到廣西宜州區的劉三姐鎮幫助村民種植百香果。尼可放棄原本優良的生活品質，自願到偏鄉擔任志工，他欣慰的說「只要看到村民有賺錢，我就很開心了。」

▲▼盧森堡退休警到廣西幫村民種百香果。（圖／翻攝自網易視頻）

▲如今乍洞村的百香果已經十分熱銷。

據《新華網》報導，尼可2013年退休後就到世界各地旅行，有一次偶然看到老電影《劉三姐》，便被影片中山河繚繞的風光深深吸引，於是到宜州走了一趟，立刻就深深愛上這個世外桃源，決定要在此定居度過後半生，至今已經在那生活了6年，不過，他始終沒到過山林深處的乍洞村。

直到2018年3月，當地政府派了謝萬舉幫助乍洞村改善生活品質，他發現很多年輕人都到外地去工作了，村裡勞動力嚴重不足，於是在網路召集志工一起來種百香果，尼可當時馬上就自告奮勇，但當他抵達乍洞村時，簡直對眼前景象大吃一驚，因為這裡有著世界上最美的風景，人們卻過著極度貧窮的生活，「房子裡幾乎沒什麼家具，和盧森堡的村莊相比，這裡落後了好幾年。」

▲▼盧森堡退休警到廣西幫村民種百香果。（圖／翻攝自網易視頻）

▲尼可和謝萬舉一起幫村民改善經濟條件。

尼可身高190公分，還有著金髮藍眼睛，對於第一次見到外國人的村民來說很稀奇，他剛到宜州乍洞村時還引發小騷動，起初彼此語言不通，只能透過比手畫腳來溝通，但4個月過後已經能和村民打成一片。

尼可和謝萬舉這1年來幫村民種百香果、搭架、植苗、修路、修房子等等，如今乍洞村的經濟狀況已經大幅改善，百香果一PO到網路就被網友秒殺預訂。乍洞村村委會主任韋永員表示，尼可的到來對村民影響很大，很多人都說「連外國人都來幫我們了，我們當然必須更努力！」

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關鍵字：廣西,宜州,劉三姐鎮,乍洞村,百香果,Hansen Nico,謝萬舉

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