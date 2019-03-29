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他貸款114萬植髮變更禿！　術後1個月掉一半「連後腦杓都快沒毛」

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▲▼他貸款114萬植髮　術後1個月掉一半「連後腦杓都禿了」。（圖／荔直播／新聞360）

▲在孫先生的頭頂還有植髮脫落的痕跡。（圖／荔直播／新聞360，下同）

大陸中心／綜合報導

南京有位30歲上下的孫佳楠先生，抱著「很想植髮」改善髮際線的心願，在南京美貝爾美容醫院進行植髮手術。為此，他還貸款2.5萬元人民幣，也就是大約114萬新台幣來作為手術費，沒想到術後才過1個月，毛囊就幾乎死光，掉了一半以上的「植髮」，連後腦杓也一起禿。

根據《新聞360》報導，孫先生表示，當時院方一直說「植髮非常好，醫生也非常好」，植髮後毛囊存活率都在95％，全程採用機器植髮，「讓我挺心動的」，但當時手邊並沒有足夠資金，這時院方提出有配合的貸款公司，在金錢及「外型慾望」的拉扯下，終於貸款2萬元人民幣（約114萬新台幣），再加上手續費5000元（人民幣，下同），使植髮手術終於能如願進行。

▲▼他貸款114萬植髮　術後1個月掉一半「連後腦杓都禿了」。（圖／荔直播／新聞360）

▲植髮失敗的整形醫院。

孫先生回憶，當時共兩位醫師執行手術，一個取出毛囊、一個植入，手術時間從中午12點一直到晚上9點半，共計植入2500根頭髮，但不像一院所說的「機器植髮」，全程是採「手工」進行。

沒想到植髮完成後一個月，孫佳楠發現，當時植入的毛髮開始脫落，幾乎一半以上都「死在頭皮上」，不但髮際線問題沒解決，連取出毛囊的後腦勺都跟著「稀疏」，當初保證95％的毛囊存活率，現在看起來連50％都沒達到。

▲▼他貸款114萬植髮　術後1個月掉一半「連後腦杓都禿了」。（圖／荔直播／新聞360）

▲孫先生回憶剛植好頭髮時「還很茂密」。

孫先生將術後狀況轉告院方後，卻只得到「二次補種」的解決方式，但如此一來，得從已經稀疏的後腦杓取出更多毛囊，一但失敗，這位「青年」將只剩下頭頂有些許頭髮而已。

孫佳楠無法承擔「二次補種」幾乎全禿的作法，要求醫院退款，一開始美貝爾美容醫院只願退回8千元。經過投訴媒體事件曝光後，工作人員表示，願意退回2.5萬元的費用。

▼如果要「二次補種」孫先生恐怕連後腦杓都要禿了。

▲▼他貸款114萬植髮　術後1個月掉一半「連後腦杓都禿了」。（圖／荔直播／新聞360）

南京市鼓樓區衛生監督所綜合監督一科科長胡建明表示，美貝爾美容醫院具有職業資格，美容外科、美容皮膚科、美容科等證照也都齊全，查看病例後，負責治療孫佳楠的醫師成嶺也擁有執照，後續將再進一步調查。

▼南京市鼓樓區衛生監督所綜合監督一科科長胡建明。

▲▼他貸款114萬植髮　術後1個月掉一半「連後腦杓都禿了」。（圖／荔直播／新聞360）

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關鍵字：植髮,禿頭,髮際線,江蘇,南京,美貝爾美容醫院

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